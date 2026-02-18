قیمت طلا و سکه امروز ۲۹ بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق نرخ‌های اعلامی در سایت اتحادیه طلا و جواهر، هم اکنون قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۱۹ میلیون و ۱۴۶ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۱۸۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۱۹۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

در بازار سبزه‌میدان، قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۱۰۰ میلیون تومان، ربع‌سکه بهار آزادی ۵۵ میلیون تومان، و سکه یک‌گرمی ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است و به فروش می‌رسد.

هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۸۲ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان ارزش‌گذاری شده است؛ ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۴۹۱۹ دلار است.

بر اساس آخرین قیمت‌های اعلامی امروز چهارشنبه ۲۸ بهمن‌ماه، قیمت فروش حواله دلار آمریکا در مرکز مبادله ارز و طلای ایران با افزایش نسبت به روز کاری قبل ۱۳۶ هزار و ۸۲۳ تومان است.

قیمت فروش حواله یورو نیز ۱۶۱ هزار و ۸۸۲ تومان و نرخ فروش حواله درهم امارات نیز ۳۷ هزار و ۲۵۶ تومان اعلام شده است.