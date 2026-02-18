سرپرست جدید منطقه ۳ شهرداری کرمانشاه معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین معارفه سرپرست جدید منطقه ۳ شهرداری کرمانشاه عصر چهارشنبه با حضور معاون برنامهریزی و توسعه منابع انسانی شهرداری کرمانشاه، معاون حراست شهرداری، رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی و جمعی از مدیران مجموعه مدیریت شهری برگزار و طی آن مهدی شاکری رسماً فعالیت خود را در این مسئولیت آغاز کرد.
در این مراسم، کاوه مردافکن معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت شهرداری کرمانشاه با اشاره به پایان دوره مسئولیت رضا کرمی، از خدمات و تلاشهای وی در سالهای گذشته تقدیر کرد و گفت: رضا کرمی در دوران تصدی شهرداری منطقه ۳ اقدامات مؤثر و قابل توجهی در حوزههای عمرانی، خدماتی و مدیریت شهری انجام داد که آثار آن در سطح منطقه مشهود است و شایسته قدردانی است.
وی با بیان اینکه بازنشستگی رضا کرمی مسئولیت مجموعه مدیریت شهری را در تداوم مسیر خدمترسانی سنگینتر میکند، افزود: منطقه ۳ یکی از مناطق مهم و تأثیرگذار شهر کرمانشاه است که هم از نظر جمعیتی و هم از نظر موقعیت شهری، دارای اهمیت ویژه و در عین حال با چالشهای متنوعی روبهرو است.
معاون شهردار کرمانشاه با تأکید بر حساسیت مدیریت این منطقه تصریح کرد: اداره منطقه ۳ نیازمند برنامهریزی دقیق، تعامل سازنده و مستمر با شهروندان و هماهنگی نزدیک با بخشهای مختلف شهرداری است تا مطالبات مردم بهصورت مؤثر پاسخ داده شود.
مردافکن در ادامه به ظرفیتهای منطقه ۳ اشاره کرد و گفت: برخورداری از نیروی انسانی توانمند، موقعیت جغرافیایی مناسب و زیرساختهای موجود، این منطقه را به یکی از بسترهای مهم اجرای طرحهای توسعه شهری تبدیل کرده است و انتظار میرود با حضور سرپرست جدید، روند خدمترسانی با سرعت و کیفیت بیشتری دنبال شود.
در ادامه این مراسم، مهدی شاکری بهعنوان سرپرست منطقه ۳ شهرداری کرمانشاه معرفی شد. وی پیش از این، مسئولیت مدیرکلی حسابرسی و امور مجامع شهرداری کرمانشاه را بر عهده داشته و از مدیران باسابقه در حوزههای مالی و نظارتی شهرداری به شمار میرود.
در پایان این آیین، با اهدای لوح تقدیر، از خدمات رضا کرمی در دوران مسئولیت بهعنوان شهردار منطقه ۳ کرمانشاه تجلیل به عمل آمد و بر تداوم مسیر خدمترسانی به شهروندان در دوره جدید مدیریت منطقه تأکید شد.
نظر شما