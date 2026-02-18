نشست شورای امنیت درباره وضعیت فلسطین برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل شبکه الجزیره، شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه شب نشست خود را با موضوع «وضعیت در خاورمیانه، از جمله موضوع فلسطین» آغاز کرد.
بر اساس برنامه از قبل اعلامشده، این جلسه به ریاست ایوِت کوپر، وزیر امور خارجه انگلیس برگزار شد.
انگلیس در ماه جاری ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد را بر عهده دارد.
در این نشست، شماری از وزیران و نمایندگان کشورهای عضو نیز مشارکت دارند.
معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد
معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد در این باره اعلام کرد که باید تلاشها برای تقویت و تثبیت آتشبس در نوار غزه متحد شده و همزمان، مسیر سیاسی برای تحقق راهحل دو دولتی با جدیت دنبال شود.
وی با تأکید بر این که "افزایش ورود کمکهای انسانی به غزه ضروری است؛ افزود: تمرکز جامعه جهانی باید بر تثبیت آتشبس، کاهش رنج ساکنان و بهبود شرایط انسانی در این منطقه باشد.
وی ضمن خواستار بازگشایی گذرگاه رفح در هر دو مسیر، افزود که اکثریت ساکنان غزه همچنان آواره هستند و در شرایط معیشتی بسیار سخت به سر میبرند.
این مقام سازمان ملل خاطرنشان کرد که غزه با وجود اعلام آتشبس هنوز به آرامش نرسیده و ارتش اسرائیل حملات خود را تشدید کرده است.
وی همچنین نسبت به وخامت سریع اوضاع در کرانه باختری اشغالی هشدار داد و گفت: اسرائیل به عملیات خود ادامه میدهد و آنچه در حال رخ دادن است، نوعی الحاق تدریجی و عملی کرانه باختری است.
معاون دبیرکل سازمان ملل با ابراز نگرانی از تصمیم اسرائیل برای اعمال مجموعهای از تدابیر و انتقال اختیارات در کرانه باختری تأکید کرد که تمامی شهرکهای اسرائیلی در کرانه باختری و قدس شرقی فاقد هرگونه مشروعیت قانونی هستند.
وی تصریح کرد: ما تحمل پیامدهای «راهحلهای نیمبند» در روند صلح را نداریم.
وزیر امورخارجه انگلیس
در همین نشست، وزیر امور خارجه انگلیس اعلام کرد: ما فرصت واقعی برای پایان دادن به خشونت و رنجها و دستیابی به صلح و امنیت پایدار در خاورمیانه داریم.
وی از آمریکا، قطر، مصر و ترکیه به دلیل نقشآفرینی در دستیابی به توافق مربوط به غزه قدردانی کرد.
وزیر امورخارجه انگلیس با تکرار ادعاهای مقام های غربی مدعی شد: برای تحقق مرحله دوم آتش بس باید حماس خلع سلاح شود و نقشی در اداره نوار غزه نداشته باشد.
وی با اشاره به شکننده بودن آتشبس در غزه و بدون اشاره به نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی که لندن از آن حمایت می کند، مدعی شد که نقضهایی از سوی هر دو طرف مشاهده شده و این نقضها، طرح صلح رئیسجمهور ترامپ را تضعیف میکند.
وی همچنین بر ضرورت جلوگیری از بیثباتسازی کرانه باختری و حفظ چشمانداز تشکیل دولت فلسطینی تأکید کرد و خواستار استقرار نیروهای بینالمللی حفظ ثبات و خروج نیروهای اسرائیلی از غزه شد.
وی بحران انسانی در این منطقه را «فاجعهبار» خواند و گفت افزایش کمکها به غزه بدون رفع محدودیتهای بیشتر از سوی اسرائیل ممکن نیست.
وزیر امور خارجه انگلیس همچنین از گسترش شهرکسازی اسرائیل و حملات علیه مردم فلسطین در کرانه باختری خبر داد و تأکید کرد که امنیت از طریق اشغال دائمی که در جریان آن مردم فلسطین را از امنیت و حاکمیت محروم میکند، تحقق نخواهد یافت.
وزیر امور خارجه پاکستان
وزیر امور خارجه پاکستان نیز اعلام کرد که تلاشهای دیپلماتیک فشردهای برای تقویت آتشبس در غزه، کاهش رنجها و پایان دادن به درگیریها در این منطقه در جریان است.
وی تصمیمات توسعهطلبانه اسرائیل را غیرقانونی و بهشدت نگرانکننده دانست و گفت این اقدامات در کرانه باختری نقض آشکار حقوق بینالملل و قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد است.
وزیر امورخارجه پاکستان افزود که از زمان اعلام آتشبس در غزه، صدها فلسطینی جان خود را از دست دادهاند و حجم کمکهای ارسالی به این منطقه کافی نیست.
وی بر لزوم احترام به آتشبس و پایبندی به تصمیمهای بینالمللی تأکید کرد.
نماینده روسیه در شورای امنیت
همچنین نماینده روسیه در شورای امنیت اعلام کرد که این نشست در شرایطی بسیار خطرناک برگزار میشود که نتیجه تصمیمهای غیرمسئولانه اسرائیل است.
وی تأکید کرد آنچه در حال وقوع است، تلاشی از سوی اسرائیل برای آن است که تغییر در وضعیت موجود کرانه باختری تحمیل شود.
نماینده آمریکا
نماینده ایالات متحده در شورای امنیت نیز گفت که نیروی حفظ صلح میتواند صلح و امنیت را در غزه حفظ کند و از همه طرفها خواست از «شورای صلح ویژه غزه» حمایت کنند.
وی افزود این شورا که قرار است روز پنجشنبه تشکیل شود، بر تحقق امنیت تمرکز خواهد داشت و در آن، تعهداتی به ارزش ۵ میلیارد دلار برای بازسازی اعلام میشود.
نماینده آمریکا از اعضای سازمان ملل خواست با این شورا همکاری کنند.
وی بار دیگر ادعا کرد: حماس باید سلاح خود را کنار بگذارد و توانمندیهایش را نابود کند تا حملهای مشابه هفتم اکتبر تکرار نشود.
نماینده فرانسه
نماینده فرانسه در شورای امنیت نیز تصمیم اخیر اسرائیل درباره گسترش حاکمیت خود در کرانه باختری را محکوم کرد و گفت وضعیت این منطقه بیسابقه و بسیار خطرناک است و آینده آن به آینده غزه گره خورده است.
نماینده بحرین
نماینده بحرین در نشست شورای امنیت گفت: از اسرائیل می خواهیم که سلطه خود بر کرانه باختری را گسترش ندهد.
نماینده فلسطین
نماینده فلسطین در شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که هدف اسرائیل همواره حذف مردم فلسطین و کنترل سرزمینهای فلسطینی بوده است.
وی تأکید کرد که شهرکسازی، تروریسم شهرکنشینان و تخریب منازل فلسطینیان، همگی در راستای یک هدف واحد انجام میشود و آن الحاق سرزمینهای [ما]ست.
نماینده فلسطین افزود: فلسطین متعلق به مردم فلسطینی و نه برای سلطه و نه برای فروش است.
وی همچنین تصریح کرد که الحاق سرزمین های فلسطین، نقض منشور سازمان ملل، اصول حقوق بینالملل و قطعنامههای سازمان ملل است.
نماینده فلسطین گفت که تصمیمهای اخیر اسرائیل به این معناست که به پایان مسیر رسیدهایم.
وی افزود: حکومت اسرائیل به دنبال آن است که اوضاع در کرانه باختری را ناآرام کند و به همین دلیل نیز این تصمیمات را اتخاذ می کند.
وزیر امورخارجه اردن
«ایمن الصفدی»، وزیر امور خارجه اردن نیز اعلام کرد که جامعه جهانی بهطور کامل مواجه با الحاق کرانه باختری است.
وی گفت که برای نخستین بار از زمان اشغال کرانه باختری در سال ۱۹۶۷، اسرائیل با طرحی موافقت کرده است که اجازه مصادره اراضی فلسطینی بهعنوان «املاک دولتی» را میدهد؛ اقدامی که زمینهساز الحاق بیش از ۶۰ درصد از مساحت منطقه «ج» خواهد بود.
الصفدی افزود که اسرائیل با احداث ۵۴ شهرک جدید و تأسیس ۸۶ کانون شهرکسازی موافقت کرده است؛ اقدامی که بزرگترین روند گسترش شهرکسازی از زمان آغاز رصد سازمان ملل از این الحاق نظاممند به اراضی فلسطینی است.
وی همچنین اقدامات اسرائیل در تصرف و تخریب مقرهای آنروا را نقض آشکار حقوق بینالملل دانست.
وزیر خارجه اردن تأکید کرد که همه طرفها باید برای اجرای طرح ترامپ در غزه تلاش کنند تا بیش از ۲ میلیون فلسطینی بتوانند حقوق خود را به دست بیاورند.
وی هشدار داد که الحاق کرانه باختری به معنای نابودی تمامی فرصتها برای تحقق صلح عادلانه است و باید فوراً متوقف شود.
وزیر امورخارجه مصر
وزیر امور خارجه مصر اعلام کرد که اجرای طرح ترامپ درباره غزه یک مسئولیت جمعی است.
بدر عبدالعاطی از اسرائیل خواست از ایجاد موانع بر سر اجرای این طرح خودداری کند و بر ضرورت توانمندسازی کمیته ملی فلسطینی برای اداره نوار غزه تأکید کرد.
عبدالعاطی همچنین تصمیمهای اسرائیل برای تثبیت شهرکسازی در کرانه باختری اشغالی را بهشدت محکوم کرد و خواستار توقف تشدید تنشهای اسرائیل در کرانه باختری شد و خشونت شهرکنشینان علیه فلسطینیان را مردود دانست.
وی تأکید کرد که اسرائیل باید اجازه ورود کمکهای انسانی به نوار غزه را بدهد.
وزیر امور خارجه مصر تصریح کرد که تحقق صلح در منطقه مستلزم عقبنشینی اسرائیل از جولان اشغالی است و حملات مکرر اسرائیل به خاک سوریه را محکوم کرد.
وی همچنین خواستار توقف تجاوزات اسرائیل علیه سوریه و لبنان شد.
نماینده عربستان
نماینده عربستان در شورای امنیت اعلام کرد که ریاض بهشدت تصمیم مقامهای اشغالگر اسرائیلی برای تبدیل اراضی کرانه باختری را به آنچه «املاک دولتی» مینامند محکوم کرد.
عبدالعزیز الواصل همچنین حمله به آنروا و دیگر سازمانهای انسانی فعال در اراضی فلسطینی را بهشدت محکوم کرد.
وی تأکید کرد که زمان بازگشایی گذرگاهها برای ورود کاروانهای کمکهای انسانی به غزه فرا رسیده و باید آتشبس تثبیت و روند بازسازی نوار غزه آغاز شود.
نظر شما