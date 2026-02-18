به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع چهارشنبه‌شب در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر اظهار کرد: هدف ما این است که خروجی جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی منجر به تصمیمات عملی، تسهیل فضای کسب‌وکار و تقویت جایگاه اقتصادی استان بوشهر در سطح ملی شود.

استاندار بوشهر در بخش دیگری از این نشست بر لزوم حمایت از فعالان آبزی‌پروری یادآور شد: تقویت زیرساخت‌های آبزی‌پروری مورد تاکید قرار دارد و امیدوارم در این راستا به اهداف مورد نظر برسیم.

وی بیان کرد: تکمیل زنجیره ارزش در حوزه آبزی‌پروری از برنامه‌های اولویت‌دار حوزه اقتصادی استان بوشهر است و در این مسیر گام‌های مؤثری برداشته شده و در سال آتی نیز دنبال می شود.

زارع با قدردانی از فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اظهار کرد: در ایام دهه فجر امسال، علاوه بر حضور در برنامه‌های مردمی، شاهد افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های مهم اقتصادی و عمرانی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولت بودیم که در توسعه استان نقش آفرین هستند.

وی با اشاره به نقش این طرح‌ها در ایجاد اشتغال افزود: تحقق اشتغال پایدار، به‌ویژه برای جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، از دستاوردهای همکاری دولت و بخش خصوصی در استان بوشهر است و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.

استاندار بوشهر با اشاره به حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در استان گفت: ایشان همواره در سطح ملی پیگیر حل مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی استان بوشهر بوده‌اند و این پیگیری‌ها با اعتماد دولت، نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان داشته است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات فعالان اقتصادی در سایر استان‌ها نیز مشابه است، خاطرنشان کرد: برخی موضوعات از جمله مسائل مالیاتی، بیمه‌ای و ارزی دارای ماهیت ملی است و تصمیم‌گیری درباره آنها در سطح استان امکان‌پذیر نیست، اما تلاش می‌کنیم پیشنهادها و مطالبات بخش خصوصی را از طریق شورای گفت‌وگو به سطح ملی منتقل و پیگیری کنیم.

استاندار بوشهر همچنین به چالش‌های گفته شده پیش‌روی تجار و بازرگانان در جلسه اشاره کرد و گفت: این موارد در جلسات تخصصی با دستگاه‌های ذی‌ربط و در سطح استانی و ملی دنبال خواهد شد.