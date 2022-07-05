قیمت خودروی تولید داخل؛ چهاردهم تیرماه ۱۴۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز سهشنبه چهاردهم تیرماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید.
|نوع خودرو
|قیمت بازار (تومان)
|وانت آریسان
|۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|سمند LX
|۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰
|سمند EF۷
|۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰
|سمند EF۷ دوگانه سوز
|۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰
|سمند سورن ELX
|۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰
|دنا (تیپ ۱)
|۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس ساده
|۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس دندهای توربو
|۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰
|دنا پلاس اتوماتیک توربو
|۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰
|پژو GLX ۴۰۵
|۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰
|پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز
|۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰
|پژو SLX ۴۰۵
|۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰
|پژو پارس
|۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰
|پژو پارس دوگانه سوز
|۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|پژو پارس اتوماتیک
|۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ دندهای
|۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما
|۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ اتوماتیک
|۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۷ پانوراما
|۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۶ تیپ ۲
|۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۶ تیپ ۵
|۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۶ صندوقدار
|۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۲۰۰۸
|۱,۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|پژو ۵۰۸
|۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|رانا LX
|۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|دانگ فنگ H۳۰
|۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|رنو تندر E۲
|۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|رنو تندر پلاس دندهای
|۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
|رنو تندر پلاس اتوماتیک
|۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس ۵ توربو (S۵)
|۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس ۷ توربو (S۷)
|۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی
|۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|پیکاپ دوکابین فوتون دیزل
|۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|رنو کپچر
|۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
|سوزوکی ویتارا اتومات
|۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|سورن پلاس
|۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰
|رانا پلاس
|۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷)
|۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|تارا دندهای
|۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰
|تارا اتوماتیک
|۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|رانا پلاس پانوراما
|۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰
|هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک
|۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|پراید ۱۱۱
|۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰
|پراید ۱۳۱
|۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰
|پراید ۱۳۲
|۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰
|پراید ۱۵۱
|۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰
|تیبا
|۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰
|تیبا ۲
|۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰
|تیبا ۲ پلاس
|۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰
|ساینا دندهای EX
|۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک دندهای
|۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک دندهای R
|۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰
|وانت زامیاد
|۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
|وانت زامیاد گازسوز
|۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰
|وانت زامیاد دیزل
|۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|آریو
|۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
|چانگان CS۳۵
|۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰
|کیا سراتو ۲۰۰۰
|۱,۱۷۹,۵۰۰,۰۰۰
|سیتروئن C۳
|۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
|سایپا ۱۵۱ پلاس
|۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰
|تیبا صندوق دار پلاس
|۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰
|ساینا پلاس دندهای
|۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|ساینا s دندهای
|۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک اتوماتیک پلاس
|۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
|شاهین G
|۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|وانت پادرا پلاس
|۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
|کوییک دندهای S
|۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰
نظر شما