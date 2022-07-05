وحیدرضا محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر و در در حاشیه نمایشگاه خواهر خواندگی و توانمندی‌های شهرداری تهران گفت: وجود دو هزار و ۸۰۰ هکتار فضای سبز در این منطقه و وجود ده‌ها مراکز تفریحی مانند دریاچه شهدای خلیج فارس، بوستان چیتگر، بوستان جوانمردان، بوستان آبشار تهران، بوستان لتمان کن محیطی مناسبی را برای گردشگری به وجود آورده است.

شهردار منطقه ۲۲ افزود: با وجود اینکه این منطقه به‌عنوان قطب گردشگری تهران معروف است و همه روزه شاهد مراجعه هزاران نفر از گردشگران تهرانی و سایر شهرهای کشور به این منطقه هستیم؛ اما همچنان جا دارد که محیط‌های تفریحی این منطقه معرفی شود؛ چرا که بسیاری از محیط‌های گردشگری منطقه آن طور که باید معرفی نشده است، برای نمونه باغ گیاه شناسی به عنوان یک محیط بسیار زیبا و منحصر به فرد این ظرفیت را دارد که روزانه هزاران نفر از آن بازدید کنند.

وی ادامه داد: صنعت گردشگری یکی از صنایع ارزان قیمت و درآمدزا به حساب می‌آید که بسیاری از کشورهای دنیا به سمت این صنعت رفته‌اند، از همین رو جای دارد با معرفی جاذبه‌های گردشگری وارد این صنعت شویم و از گردشگران داخلی و خارجی منابع درآمد پایدار کسب کنیم.

محمدی خاطرنشان کرد: با رونق صنعت گردشگری جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز به وجود می‌آید، به‌طوری که در حال حاضر شاهد حضور سرمایه گذارانی هستیم که در حوزه تفریحی در این منطقه فعالیت می‌کنند.

وی گفت: محیط‌های گوناگونی در کلانشهر تهران از جمله منطقه تازه تأسیس ۲۲ وجود دارد که نمایشگاه خواهر خواندگی و توانمندی‌های شهرداری تهران موقعیت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری به حساب می‌آید.