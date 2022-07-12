زنجیره تولید در فولاد مبارکه کامل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا فاطمیامین، در جریان سفر به استان اصفهان ضمن دیدار با مدیرعامل گروه فولاد مبارکه چند پروژه صنعتی در مجتمع فولاد سبا را افتتاح و از نزدیک از خطوط تولید این شرکت بازدید کرد.
در این آئین که جمعی از نمایندگان مردم اصفهان و شهرستانهای لنجان و مبارکه در مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، پس از افتتاح واحدهای گاز زدایی و کربنزدایی تحت خلأ (V.O.D & V.D) و اسمز معکوس ثانویه (RO2) فولاد سبا و بازدید از فولاد مبارکه گفت: امروز بهپاس قدردانی از زحمات و تلاشهای مدیران و کارکنان سختکوش فولاد مبارکه، از این مجموعه دیدن کردم.
فولاد مبارکه کشورمان را از واردات این محصولات خاص بینیاز کرد
وی عملکرد فولاد مبارکه در تنظیم بازار، کاهش چشمگیر مصرف آب و تولید محصولات ویژه را قابلتقدیر دانست و با بیان اینکه در حال حاضر کشور ما، هم تولیدکننده و هم صادرکننده فولاد است، گفت: پیشازاین زمانی که قصد تولید الکتروموتور را داشتیم، فولاد الکتریکی را از دیگر کشورها خریداری و وارد میکردیم که خوشبختانه فولاد مبارکه کشورمان را از واردات این محصولات خاص بینیاز کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت تثبیت قیمت انواع محصولات فولادی در بازارهای داخلی تصریح کرد: فولاد مبارکه با جبران کسری محصولات بهخوبی توانست مدیریت بازار را نیز انجام دهد و در حفظ تعادل آن تأثیرگذار باشد که جای تقدیر دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: این شرکت در حوزه فناوری نیز اقدامات مؤثری انجام داده و علاوه بر این، با سرمایهگذاریهای قابلتوجهی که انجام داده، مصرف آب واحدهای خود را نسبت به سایر تولیدکنندگان فولاد جهان به کمترین حد ممکن کاهش داده است.
فولاد مبارکه دغدغه کشور در حوزه تولید فولادهای الکتریکی را برطرف کرد
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از دغدغههای این وزارت خانه را دستیابی به توانمندی تولید فولادهای ویژه، نظیر فولادهای موردنیاز صنعت تولید ترانسفورماتورها دانست و در همین خصوص خاطرنشان کرد: خوشبختانه فولاد مبارکه با تحقیق و بهروزآوری دانش فنی و در ادامه نیز با اجرا و به بهرهبرداری رساندن طرحهای توسعه هدفمند، دغدغه این وزارت خانه و کشور را برطرف ساخت.
کامل شدن زنجیره تولید در فولاد مبارکه
فاطمی امین در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت تکمیل حداکثری زنجیره تولید در کشور تصریح کرد: در بسیاری مواقع با حلقه مفقوده در زنجیره تولید مواجه هستیم و این باعث میشود که سرمایهگذاریها ارزش افزوده لازم را به همراه نداشته باشند و همچنان به واردات نیازمند باشیم. خوشبختانه در این زمینه شاهد هستیم که فولاد مبارکه با سرمایه گذاریهای هدفمند و با دستیابی به دانش فنی تولید فولادهای سیلیکونی و در ادامه نیز با احداث خطوط نورد این قبیل محصولات، زنجیره تولید را در حال کامل کردن است.
وی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری اشاره کردهاند، تولید، جهاد در برابر دشمن است. علیرغم اعمال تحریمهای ظالمانه دشمنان، حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته ۱۲۰ میلیارد دلار بوده و این نشاندهنده جهادی است که در تولید و تجارت رقم خورده است و جا دارد از حرکت جهادگونه رزمندگان و سربازان جبهه صنعت قدردانی کنیم.
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