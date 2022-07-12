۴۱۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شدند / فوت ۲ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز ۲۰ تیر ماه تا امروز ۲۱ تیرماه تعداد ۸۱۳ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۴۱۶ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۶۸ نفر در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

در حال حاضر نیز ۲۳۵ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۲۰ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۴۱ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته دو فوتی مشکوک به کرونا ثبت شده است.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۴۸۸ هزار و ۲۷۴ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۹۱ هزار و ۷۹۳ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۸ هزار و ۴۷۰ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۱ هزار و ۷۰۳ فوتی قطعی و ۶ هزار و ۷۶۷ نفر فوتی مشکوک به کرونا بوده‌اند.

۱۴۰ هزار و ۶۴۷ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.