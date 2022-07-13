احتمال اعمال محدودیت های کرونایی در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محبی پور ظهر چهارشنبه در جلسه اضطراری استانی ستاد مدیریت کرونا در فارس، گفت: متأسفانه بر اساس آمارهای اعلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، درگیر مرحله جدیدی از شیوع ویروس کرونا شده‌ایم که بخشی از جامعه را درگیر کرده است.

او با بیان اینکه استان فارس در موج‌های گذشته توفیقات بزرگی با همکاری مردم و تلاش مسئولان بدست آورد و مورد تقدیر وزارت بهداشت قرار گرفت، افزود: در مرحله فعلی هم نگرانی اصلی ما از شدت گسترش سویه جدید ا میکرون است، چرا که علی‌رغم اینکه شدت تأثیرگذاری از نظر میزان مرگ و میر شرایط تقریباً عادی را در فارس پشت سر گذاشته‌ایم اما ممکن است سویه جدید این چند اتفاق مهم را رقم بزند ابتدا اینکه مجموعه کادر بهداشت را از مأموریت‌های دیگر مجدداً به سمت کنترل این بیماری سوق دهد و دیگر اینکه مردم را از فعالیت عادی خود محروم کند.

جانشین استاندار فارس در ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا با بیان اینکه هر فرد در سویه جدید توان انتقال بیماری به ۱۸ نفر را دارد، گفت: تاکید ما بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و استفاده از ماسک به ویژه در فضاهای مسقف است

محبی‌پور تصریح کرد: همچنین تکمیل چرخه واکسیناسیون دومین موردی است که باید از سوی مردم مورد توجه قرار گیرد و در مراکز درمانی این امر برقرار است.

وی تاکید کرد: برای سلامتی مردم علی‌رغم میل باطنی ممکن است محدودیت‌هایی اعمال شود و به همین منظور مرکز تزریق واکسن از ۱۰ صبح در استانداری برای ادارات و کارمندان مستقر شده تا مرحله چهارم تزریق شود و جلسات نیز باید با تعداد محدود برگزار شود.

