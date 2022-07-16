خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: با استقرار دولت سیزدهم فعالیت جریان انقلابی به خصوص احزاب نزدیک به اصولگرایی در استان قزوین وارد فاز عملیاتی‌تری شد تا بتوانند به عنوان بازوی کمکی دولت، به تغییر شرایط کشور کمک کنند.

این در حالی است برخی چالش‌ها و عدم همدلی‌ها از پیش و مخصوصاً در دوران انتخابات شورای اسلامی شهر قزوین باعث شد تا مسیر همدلی با دولت با سختی‌هایی در قزوین روبرو باشد.

بدون شک حجت‌الاسلام سید مرتضی حسینی نماینده سابق مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی را می‌توان یکی از لیدرهای جریان انقلابی و اصولگرایی قزوین در سال‌های اخیر دانست.

این چهره اثرگذار سیاسی در قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر به تحلیل شرایط استان و حتی کشور پرداخته است.

شما را به مطالعه این مصاحبه دعوت می‌کنیم.

* با شروع انتخابات مجلس شورای اسلامی ما شاهد ایجاد دو دستگی در جریان انقلابی بودیم که خروجی آن را می‌توان در اختلافات انتخابات شورای شهر مشاهده کرد. به نظر شما چرا این فضا ایجاد شد؟

من مسائل به وجود آمده را دودستگی نمی‌دانم اما دست‌هایی تلاش کرد تا وحدت در جریان انقلابی ایجاد نشود. این دست‌ها به خوبی می‌دانست که وحدت عامل رشد و بالندگی خواهد بود و تفرقه عامل شکست است.

این دست‌ها در آن برهه زمانی به خوبی می‌دانست که اگر جریان انقلابی به یک وحدت پایدار دست پیدا کند به زودی در معادلات استان نقش مهم و اساسی ایفا خواهد کرد و لذا تلاش کرد تا همدلی در جریان انقلابی ایجاد نشود و در انتخاباتی همچون شورا شاهد چندین لیست انتخاباتی باشیم.

این عدم همدلی‌ها کارساز بود و در نهایت شاهد انتخاب مدیرانی در استان بودیم که نظر هیچکدام از جریانات سیاسی بر روی آنها نبود تا جایی که امروز در قزوین شاهد این هستیم که برخی از مدیران منصوب شده علی رغم اینکه انسان‌هایی خوب و مؤمن هستند اما توانمندی لازم را برای تصدی مسئولیت خود نداشته و ندارند.

*راه حل برون رفت از این فضایی که در آن به قول شما همدلی نمی‌بینیم چیست؟

اگر دلسوزان جریان دلسوزی کنند و منافع فردی و گروهی جریان را بر منافع فردی خود ترجیح دهند مشکلات حل می‌شود. این موضوع حتی در دیدگاه رئیس جمهور نیز دیده می‌شود تا جایی که ایشان در جلسه‌ای با ستادهای خود عنوان کرده که احزاب اگر در استان‌ها به همدلی و وحدت برسند طبیعتاً نظرات آنها برای مدیران ارشد استانی ملاک خواهد بود.

باید درک کنیم که پیشرفت جریان انقلابی نیازمند وحدت است و تجربه هم نشان داده در سایه وحدت می‌توان جلو رفت.

*ما در قزوین همیشه برخی استان‌های دیگر را مثال زده‌ایم که بر روی منافع استان علی رغم اختلاف نظرها وحدت جدی دارند اما در استان ما هرگز این وحدت شکل نگرفته است. به نظر شما علت فقدان این وحدت در بین هر دو جریان سیاسی بر سر منافع استان چیست؟

تفرقه در جریانات سیاسی استان قزوین توسط جریانی که قدرت طلب بود از ابتدای انقلاب ایجاد شد. این جریان از همان ابتدا با خط کشی‌های خود در استان تفرقه ایجاد کرد و هنوز هم آثار این تفرقه را می‌بینیم. در جریان انقلابی عدم وحدت به دلیل نداشتن بزرگ‌تر است و بزرگ‌تری برای این جریان وجود ندارد که بتواند حرف نهایی را بزند و همین باعث می‌شود هرکسی در این جریان خود را صاحب نظر بداند.

در جریان اصلاحات افرادی هستند که اگر برخی از افراد به حرف‌ها آنها گوش ندهند منزوی خواهند شد کما اینکه نمونه‌هایی را می‌بینیم که افراد توسط بزرگترهای این جریان منزوی شده و در نهایت حتی مجبور به ترک استان شده‌اند.

*در انتخابات مجلس شورای اسلامی حضرتعالی از اعتبار خود برای سه نماینده استان هزینه کردید. امروز از عملکرد این افراد راضی هستید؟

برخی توقعات در اجتماع وجود دارد که منطقی نیست. در جامعه فکر می‌کنند نماینده همه‌کاره است و می‌تواند همه کارها را انجام دهد. این برداشت اشتباه است و اصلاً نماینده در اجرا کاره‌ای نیست و فقط نظر خود را می‌دهد.

اینکه فکر کنیم نماینده می‌تواند یک تحول جدی در استان و یا کشور ایجاد کند اشتباه است. به طور مثال همه امروز فکر می‌کنند مدیران استان با دستور و تکلیف نماینده به استاندار، منصوب شده‌اند اما نه تنها این طور نیست بلکه اصلاً استاندار به حرف هیچ نماینده‌ای به این شکل گوش نکرده است.

این در حالی است که این ذهنیت وجود دارد که استاندار کاملاً تابع نمایندگان بوده است ولی این طور نیست و آنقدر که استاندار از جریانات سیاسی تبعیت کرده از نمایندگان تبعیت نکرده است.

اینکه تصور می‌کنیم نماینده همه‌کاره است هرگز اینگونه نیست اما اگر عملکرد شخصی آنها را بخواهیم بررسی کنیم موضوع دیگری است. ما امروز نمایندگانی داریم که به دنبال منافع شخصی خود نیستند و با تمام توان در میدان خدمت به مردم حاضر شده‌اند و این امر با ارزش است.

اما نتیجه بخش بودن این دوندگی نمایندگان نیازمند این است که بین نمایندگان و مجموعه‌های اجرایی وحدت و همراهی وجود داشته باشد.

تفرقه و عدم وحدت بین نمایندگان و استاندار هرگز نتیجه نخواهد داد چون اجرا در ید اختیار استاندار است و اگر استاندار تمایلی به اجرا نداشته باشند دوندگی‌های نماینده بدون نتیجه خواهد بود.

*دخالت نمایندگان در انتصابات را می‌پذیرید؟

استان باید بپذیرد که نمایندگان، انتخاب مردم هستند و طبیعتاً نظرات خود را دارند. مقام معظم رهبری هم فرمودند که مجلس در انتصابات دخالت نکند اما دولت از نمایندگان نظر بگیرد.

در انتصابات هم طبیعتاً انتخاب مدیر حق استاندار است و استاندار باید توانایی مدیریت انتصابات را داشته باشد و در نهایت نیز او باید پاسخگوی انتصابات خود باشد.

*به نظر شما اولویت‌های دولت سیزدهم در استان قزوین چیست؟

اولویت اول استان بدون شک آب است. در حالی که تمام نیازهای آبی استان با تزریق ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب حل می‌شود، امروز ۸۰۰ میلیون مترمکعب آب شیرین الموت رود به دریا می‌ریزد و این یعنی با برنامه‌ریزی و مدیریت می‌توان مشکل آب استان را رفع کرد.

از سوی دیگر سهم ما از آب طالقان ۲۸۰ میلیون مترمکعب است که فقط ۱۰۰ میلیون تحقق یافته و دلیل آن نیز کمبود آب شرب در کرج و تهران است.

همه اینها گواه این است که ماجرای کمبود و بحران آب در استان قزوین یک مقوله جدی است تا جایی که همین الان در بویین زهرا شاهد فرو نشست زمین هستیم.

اولویت دوم ما گردشگری است و اگر روی آن کار شود می‌تواند تحول عظیمی برای استان ایجاد کند. نزدیک به ۱۰ میلیون جمعیت در اطراف قزوین ساکن هستند که حضور همین افراد در قزوین و استفاده از ظرفیت‌های گردشگری استان قزوین یک تحول اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

این در حالی است که این ذهنیت وجود دارد که استاندار کاملاً تابع نمایندگان بوده است ولی این طور نیست و آنقدر که استاندار از جریانات سیاسی تبعیت کرده از نمایندگان تبعیت نکرده است.

قزوین معبر ۱۴ استان است و ما در دولت دهم تصمیم داشتیم بازار بزرگی در قزوین ایجاد کنیم تا این ۱۴ استان برای انجام امورات خود به تهران مراجعه نکنند و به نوعی قزوین بارانداز این استان‌ها باشد. دولت احمدی نژاد نیز با این موضوع موافق بود و حتی فکر تأسیس راه آهن قزوین به قم و مترو هشتگرد به قزوین نیز با همین هدف صورت گرفت اما بنا به دلایلی این طرح محقق نشد. همه اینها می‌تواند گردشگری استان را در حوزه‌های مختلف تقویت کند.

اولویت سوم استان قزوین ما صنعت است. استان قزوین ظرفیت‌های بالای صنعتی را در خود جای داده و در حالی که اولین شهر صنعتی کشور را داشتیم امروز رونق را در این شهر صنعتی نمی‌بینیم. فعال کردن سرمایه گذاری ها در حوزه صنعت و رفع مشکلات واحدهای تولیدی باید در دستور کار قرار بگیرد.

اولویت چهارم قزوین نیز فرهنگی است. متأسفانه علی رغم سابقه طولانی قزوین در حوزه فرهنگ و وجود شخصیت‌های برجسته فرهنگی در طول تاریخ در این استان، در این حوزه ضعیف هستیم.

وجود تعداد بالای دانشگاه و مراکز آموزش عالی یک ظرفیت بزرگ فرهنگی است که نتوانسته‌ایم از آن بهره ببریم و در صورت توجه به این ظرفیت‌ها قزوین می‌تواند به قطب نمایی برای خیلی از استان‌ها تبدیل شود.

*روند استقرار دولت در این یک سال را چطور ارزیابی می‌کنید؟

دولت از همان ابتدای تشکیل با مشکلات بسیار زیادی روبرو بود. کسری بودجه ۴۶۰ هزار میلیاردتومانی و یا پرداخت ماهانه ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت سابق تنها گوشه‌ای از مشکلات دولت بود.

اما امروز کارهای بزرگی انجام شده است. در ابتدا این امید وجود دارد که امسال کسری بودجه نداشته باشیم و یا بدهی‌های بانک مرکزی نیز پرداخت شده است و از سوی دیگر نیز در حوزه نفت و گاز فروش دولت افزایش یافته است.

افزایش تعامل اقتصادی با همسایه‌ها و نگاه به شرق به جای اتکاء محض به غرب از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم است که نشان می‌دهد تغییر ریل در کشور در حال انجام است.

البته دولت چالش‌هایی را در درون نیز احساس می‌کند و برخی از وزرا در سطح این دولت نبوده و نتوانسته‌اند خواسته‌های آقای رئیس جمهور را در جامعه دنبال کنند و این امید وجود دارد که در بدنه دولت اصلاحاتی صورت بگیرد.

*جراحی اقتصادی را نیز می‌توان بخشی از این چالش بر شمرد؟

جراحی اقتصادی نیاز کشور بود و دولت فداکاری کرد و طبیعتاً با چالش‌های جدی هم روبرو شد اما به آینده این جراحی خوشبین هستیم هرچند باید بپذیریم بعضی از تدابیر وزرا نیز بر تبعات این جراحی اثرگذار بود و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

*عملکرد استاندار را چطور ارزیابی می‌کنید؟

در حوزه انتصابات انتقاداتی به استاندار داریم و معتقدیم از افرادی استفاده شد که برای پیروزی و موفقیت دولت تلاشی نکرده بودند و از سوی دیگر افراد با دغدغه‌ای که اعتقاد قلبی به دولت داشته و تلاش کردند دولت موفق شود کنار گذاشته شدند. اما از مجموع کار او هنوز نمی‌توان ارزیابی دقیقی ارائه داد و برای ارزیابی دقیق نیازمند زمان هستیم.

*نمی‌توان عدم وحدت جریانات سیاسی را دلیل اصلی عدم استفاده از نیروهای معتقد به دولت دانست؟

لیست‌های متعددی برای انتصاب مدیران شایسته در استان به استاندار پیشنهاد شد و طبیعتاً با هم تفاوت‌هایی داشت اما برخی از افراد در این لیست‌ها مشترک بودند و عدم استفاده از آنها به بهانه اینکه بر روی افراد اجماع نبوده است یک بهانه محسوب می‌شود.

افزایش تعامل اقتصادی با همسایه‌ها و نگاه به شرق به جای اتکاء محض به غرب از دیگر دستاوردهای دولت سیزدهم است که نشان می‌دهد تغییر ریل در کشور در حال انجام است.

امروز نزدیک یکسال از دولت آقای رئیسی گذشته و تنها حدود ۴۰ درصد مدیران دولت قبل عوض شده‌اند و مدیران دولت قبل هم بلاتکلیف هستند و این نیاز است که اگر مدیریت ارشد استان تصمیم بر حفظ این مدیران دارد به آنها اعلام کند تا مدیر با انگیزه به کار خود ادامه دهد.

از سوی دیگر جریانات سیاسی انقلابی در استان قزوین دنبال منافع خود نیستند و دغدغه اصلی این جریانات تغییر شرایط به نفع مردم است و استاندار باید این جریانات را یک ظرفیت خوب برای خود بداند تا از طریق ان ها بتواند نسبت به استان و ظرفیت‌های موجود در استان شناخت بهتری پیدا کند.

*با توجه به شرایط امروز کشور و مسیر پیش رو آینده دولت سیزدهم را چطور ارزیابی می‌کنید؟

به لطف خدا رئیس جمهور فردی با انگیزه و دونده است و اکثر مدیران او نیز این چنین هستند و از این جهت به اینده امیدوار هستیم.

از سویی تعاملات دولت با کشورهای شرقی و مخصوصاً همسایه‌ها افق روشنی را برای آینده کشور ترسیم کرده و همه هم باید کمک کنیم تا کار سختی که دولت دارد به نتیجه مثبت برای مردم منتهی شود.

*سال آینده قزوین شاهد انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد بود. ارزیابی اولیه شما از این انتخابات چیست؟

برآورد از انتخابات مجلس زود است اما طبیعتاً عملکرد دولت در یک سال آینده خیلی مهم است و طبیعتاً بر روی انتخابات مجلس تأثیرگذار خواهد بود. نظر دادن در مورد کاندیداها هم تابع شرایط خود افراد و جریان است و باید کمی به انتخابات نزدیک تر شویم تا بتوان به یک برداشت و محاسبه دقیق رسید.

*به عنوان سوال آخر، شخص خود شما تصمیمی برای حضور در انتخابات پیش روی مجلس دارید؟

هیچ تصمیمی برای حضور در مجلس ندارم.