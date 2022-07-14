به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی فوقی ظهر پنجشنبه در جمع کارکنان اداره کل منابع طبیعی استان بر تبیین معیارهای شادی و محبت در دین برای نسل جوان آسیب دیده امروز تاکید کرد و گفت: راهکار پای دین آوردن نسل جوان و نوجوان عملگرایی است و دین را باید با عمل به نسل جدید معرفی کرد.

وی افزود: احسان کردن به دیگران و به ویژه جوانان و نوجوانان، باعث تسخیر قلب و ذهن این نسل می‌شود.

حجت الاسلام فوقی ارتباطات صحیح در تبلیغ و تبیین مبانی دینی را مهم دانست و گفت: ایجاد روابط دوستانه و نزدیک با نسل جوان و بیان حقایق دین و ارزش‌ها، مهمترین روش در تبلیغات اسلامی محسوب می‌شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به اینکه پیامبر اسلام (ص) با خُلق عظیم خود گرایش حتی دشمنان و یهودیان به دین مبین اسلام شدند، خاطر نشان کرد: پیشانی تبلیغ دین، عمل به سیره پیامبر اکرم (ص) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه عفاف و حجاب اشاره کرد و گفت: سیاست سازمان تبلیغات اسلامی برای عفاف و حجاب، کار اثباتی است.