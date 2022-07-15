به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان پارس آباد که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد با اشاره به اهمیت عید غدیرخم اظهار کرد: عید غدیر از بزرگترین و مهمترین اعیاد اسلامی و همچنین افضل اعیاد مسلمانان است و باید جشن‌های آن گسترده و پرشور برگزار شود.

وی در خصوص سنت حسنه اطعام روز غدیر گفت: غذا دادن به یک نفر در روز غدیرخم مانند غذا دادن به همه پیامبران و صدیقان است.

امام جمعه شهرستان پارس آباد ادامه داد: جشن عید غدیر از شنبه به مدت سه روز ساعت ۲۱:۳۰ در جوار شهدای گمنام توسط ستاد مردمی عید غدیر در شهرستان پارس آباد برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام باقری بنابی در خصوص تحکیم بنیان خانواده اظهار کرد: دروغ و پنهان کاری در بین زوجین محبت، مودت، اعتمادی و همچنین آرامش کانون خانواده را از بین می‌برد و باعث فروپاشی خانواده می‌شود.

خطیب جمعه پارس آباد با اشاره به ۲۶ تیر سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان خاطرنشان کرد: تشکیل شورای نگهبان به فرمان حضرت امام خمینی (ره) از دستاوردهای مهم جمهوری اسلامی ایران بوده و به همین خاطر شورای نگهبان ضامن اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات زودهنگام انتخاباتی تخلف است، عنوان کرد: تبلیغات زودهنگام و برگزاری جلسات خصوصی و هرگونه فعالیت‌های انتخاباتی توسط داوطلبان تخلف است و توسط دستگاه‌های نظارتی رصد می‌شود.

حجت الاسلام باقری بنابی در خصوص ویژگی صفات متقی، تصریح کرد: راست گویی و امانت داری و وفا به عهد و پرهیز از تفاخر و پرهیز از بخل و صله ارحام و مهربانی با ضعیفان و ایثار و نیکی نمونه‌هایی از صفات متقی است.

وی با توجه به اهمیت و ضرورت رعایت حجاب و عفاف در جامعه تصریح کرد: حجاب و عفاف یکی از ضروریات دین مقدس اسلام و عاملی برای تقویت و تحکیم بنیان خانواده و همچنین باعث وقار مردان و زنان می‌شود.

خطیب جمعه پارس آباد با اشاره به اینکه مشکل بحران آب یک مسئله جدی است و مردم در مصرف آب صرفه جویی کنند، تاکید کرد: مسئولان به مشکل کم‌آبی خصوصاً در روستاهای شهرستان رسیدگی و مدیریت کنند.

وی ضمن تاکید بر ترویج پرداخت زکات گفت: پرداخت زکات موجب برکت عمر و مال و گشایش در زندگی فقرا و نیازمندان می‌شود و کشاورزان پرداخت زکات را در اولویت قرار دهند.