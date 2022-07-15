جهان اسلام از آمریکا متنفر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر اردبیل با تاکید بر اینکه دنیای امروز نیازمند صلح است، اظهار کرد: دنیای امروز شدیداً به صلح احتیاج دارد، کرونا و جنگ اوکراین اقتصاد جهان را با رکود مواجه ساخته و حتی قوی‌ترین اقتصادها حداقل از رشد بازمانده‌اند در چنین حالتی آنچه در فکر دولتی که ادعای کدخدایی بر دنیا دارد و در فکر جامعه به اصطلاح جهانی نیست، صلح است.

وی تصریح کرد: بایدن از اول ریاست جمهوری خودش با عربستان مشکل داشت و می‌گفت بن‌سلمان یک شخصیت سیاسی و مطبوعاتی را با اره تکه تکه کرده آن هم در یک کنسولگری خارجی و ۸۰ نفر را در یک روز گردن زده است و لذا روش این کشور با ارزش‌های غربی و آمریکایی سازگار نیست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: اوضاع بعد از جنگ اوکراین عوض شد وقتی روسیه تصمیم به قطع گاز و نفت گرفت بایدن به عربستان زنگ زد ولی بن‌سلمان به تلفن او جواب نداد و گفت باید به عربستان بیایی! و او از سر ناچاری به مسافرت اقدام کرد این سفر هم به خاطر نفت است که عربستان را وادار کند تولید بیشتری کند تا قیمت نفت و بنزین در آمریکا بالا نرود و الا بایدن در دور دوم رأی نخواهد آورد و هم به خاطر حمایت ویژه از اسرائیل است تا رأی لابی صهیونیست را در انتخابات آینده از دست ندهد به همین جهت سفر بایدن سفر کاملاً انتخاباتی است.

آیت‌الله عاملی با اشاره به حمایت‌های اخیر بایدن از رژیم صهیونیستی و همچنین با تشریح نفوذ صهیونیست‌ها در آمریکا افزود: بایدن آن قدر از اسرائیل خونخوار، خونریز، شرور و تروریست حمایت کرد که اگر بخواهیم عصاره اظهارات او را خلاصه کنیم، این می‌شود که اسرائیل یعنی آمریکا و آمریکا یعنی اسرائیل و این نشان می‌دهد که اسرائیل کاملاً بر سرنوشت آمریکا و آمریکایی‌ها مسلط شده است.

وی حضور بایدن در مراسم تکریم قربانیان هولوکاست را اهانت به مسلمانان دانست و خاطرنشان کرد: بایدن در این سفر کلاه یهودی بر سرش گذاشت و در مجلس تکریم قربانیان هولوکاست شرکت کرد و این باز اهانت بزرگی به ملت‌های مسلمان بود ولی خدا را ببینید که او در تکریم قربانیان هولوکاست اشتباه کرد و از کلمه شرف هولوکاست صحبت کرد! و در فضای مجازی به شدت مورد استهزاء و تمسخر قرار گرفت.

آیت‌الله عاملی با تبیین اینکه آمریکا گرفتاری‌های خود را بر دوش اعراب می‌گذارد، اضافه کرد: آمریکا هر وقت گرفتاری داخلی پیدا کرده، بار سنگین خود را بر دوش عرب‌ها گذاشته و مشکل خود را حل کرده است و در این سفر جو بایدن به خاطر اوضاع وخیم سوخت در آمریکا به دنبال مصالح آمریکایی است و آنها هیچ وقت به مصالح کشورهای عربی و اسلامی فکر نکرده‌اند.

وی بیان کرد: «بایدن» در این سفر گفت ما فرمانده منطقه خاورمیانه هستیم و فرمانده خاورمیانه خواهیم ماند و به چین و روسیه اجازه نخواهیم داد جای پایی علیه مصالح و منافع آمریکا و اسرائیل در منطقه پیدا بکنند.

آیت‌الله عاملی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: یک نکته بسیار جالب در این سفر این است که بایدن و لاپید نخست وزیر جدید اسرائیل در این مصاحبه به طور مدام از ایران صحبت می‌کردند انگار دنیا غیر ایران مشکلی ندارد، کلمه ایران از زبان آنها به زمین نمی‌افتاد و این نشان می‌دهد که هیبت ایران تمام وجود آنها را تسخیر کرده است.

امام جمعه اردبیل تصریح کرد: در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم ماجرا از این قسم است و همین مسئله سبب می‌شود که اولاً کل مطبوعات منطقه به موضوع ایران پرداختند ثانیاً از آنجا که کل عالم اسلام نهایت نفرت، تنفر و عصبانیت را از اسرائیل و آمریکا دارد همین مسئله سبب شد که شأن ایران بسیار بالا رفت و لذا این سفر از این جهت برای ایران خوب بود.