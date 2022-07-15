جشن های مردمی دهه ولایت در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دولت آبادی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: ۶۴۶ کانون فرهنگی و هنری استان پوشش جشن‌های مردمی و آذین بندی مساجد را در دهه امامت و ولایت بر عهده عهده دارند.

وی به برپایی ایستگاههای صلواتی در کنار مساجد و معابر پرتردد اشاره کرد و بیان داشت: راه اندازی کاروان‌های شادی در شهرستان‌ها و تجلیل از برگزیدگان کانون‌ها نیز اجرایی می‌شود.

دولت آبادی به طبخ غذا و توزیع بین نیازمندان در روز عید غدیر اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه‌های ویژه کانون‌های مساجد اجرای سرودهای خیابانی و پاتوقی در مناطق شلوغ و منتخب استان در روزهای قبل از عید غدیر و روز عید خواهد بود.

وی با بیان اینکه افتتاح کتابخانه را در سطح مناطق مختلف داریم، تصریح کرد: با افتتاح ۱۳ کتابخانه زمینه حضور نوجوانان و جوانان در مساجد بیش از گذشته فراهم می‌شود و فعالیت‌های کانون‌ها با استقبال بهتری روبرو می‌شود.

دولت آبادی با تاکید بر اینکه کتابخانه‌ها به درخواست مدیران کانون‌ها استان و موافقت ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در شهرستان‌های بویراحمد، دنا، لنده و بهمئی افتتاح خواهند شد، گفت: حمایت‌های مالی از طرف ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد جهت خرید تجهیزات لازم انجام شده شده است. همچنین کتاب‌های مورد نیاز این کتابخانه‌ها با موضوعات مختلف اعتقادی مذهبی علمی و فرهنگی در اختیارشان قرار خواهد گرفت.