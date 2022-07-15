۳۵۱ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان بستری شد / مرگ ۲ نفر

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز ۲۴ تیر ماه تا امروز ۲۵ تیرماه تعداد ۸۳۳ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۳۵۱ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۸۹ نفر در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

در حال حاضر نیز ۳۲۰ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۳۷ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۴۸ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته دو فوتی کرونا ثبت شده که یک مبتلای مشکوک و یک مبتلای قطعی کرونا بوده است.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۴۹۰ هزار و ۷۷۱ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۹۲ هزار و ۹۴۱ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۸ هزار و ۴۷۸ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۱ هزار و ۷۰۷ فوتی قطعی و ۶ هزار و ۷۷۱ نفر فوتی مشکوک به کرونا بوده‌اند.

۱۴۰ هزار و ۸۲۴ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.