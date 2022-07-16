به گزارش خبرنگار مهر، نشست نگرشی به سیر نگارگری معاصر اصفهان صبح شنبه با حضور نسل اول هنرمندان هنرستان هنرهای زیبا در عمارت تاریخی سعدی برگزار شد و در این نشست چهرههایی همچون هوشنگ جزیزاده، اکبر مصری پور، بهرام طاهری و مهدی تمیزی حضور داشتند.
مصریپور در این نشست با بیان اینکه «استاد بهادری یکی از کسانی بود که عاشق آموختن و یاد دادن هنر به دیگران بود» اظهار داشت: ایشان کسی بود که آموزش را در هنرستان هنرهای زیبا به صورت آکادمیک درآورد، به خصوص ایشان از اول بر روی طراحی و ترکیب بندی تاکید داشتند و از طریق مطالعه مکتب تبریز و اصفهان به هنرجویان طراحی و ترکیب بندی را آموزش میدادند.
این استاد نگارگر درباره چگونگی ورود خود به هنرستان هنرهای زیبا خاطرنشان کرد: پنج سال در هنرستان هنرهای زیبا در خدمت استاد رستم شیرازی بودم و شاگردی ایشان را میکردم و سپس به منزل استاد رفتم و در آنجا به نگارگری پرداختم.
در ادامه نشست طاهری با اشاره به رفتار سنگین و باوقار استاد جواد رستم شیرازی به عنوان یکی از معلمان هنرستان هنرهای زیبا گفت: با دیدن رفتار ایشان فهمیدم که جای خوبی برای تحصیل آمدهام. هنرستان هنرهای زیبا در آن زمان جایی بود که بیشتر شخصیتهای بزرگی که برای دیدار از ایران به اصفهان میآمدند به این هنرستان سر میزدند و از آن بازدید میکردند.
این استاد پیشکسوت نگارگری افزود: با دقتی که در تاریخ هنر داشتم دیدم دو عنصر بزرگ در گل و بوته وجود دارد که یکی اسلیمی است و دیگری ختایی و اسلیمی بیشتر در مساجد کاربرد دارد و ختایی بیشتر در کاخها بکار برده میشود. اسلیمی بیشتر مردانه است و ختایی بیشتر زنانه است. اسلیمی خط زمینی است و ختایی بیشتر پر از ناز و غمزه است و این دو در کنار یکدیگر معنا مییابند.
رنگها باید با مضامین شعری متناسب باشد
در ادامه مصریپور با اشاره به اینکه در هنرستان هنرهای زیبا انتخاب موضوع به هنرجو سپرده میشد و بیشتر آموزش مکتبها برعهده استاد بود گفت: اگر در کار یک نگارگر عناصر ایرانی وجود داشته باشد به خاطر مطالعه و تحلیل کارهای قدیمی است و برای همین لزوم فراگیری نقوش سنتی در نگارگری مشخص میشود.
وی در پاسخ به اینکه در برخی از کارها و آثار خودش حالت دفرمه دیده میشود تصریح کرد: نگارگری هم مثل هر نقاشی دیگری یک هنر است و مکاتب مدرن نیز در آن میگنجد و من اعتقاد ندارم که نقاشی ایرانی دو بعدی است، معتقدم نگارگری دارای بعد سوم است اما پرسپکتیو علمی در آن رعایت نشده است.
استاد مصریپور در خصوص انتخاب رنگ و تأثیر آن در طراحی و چیدمان اثر گفت: وقتی یک شعر حماسی است شما میخواهید بیننده را تهییج کنید برای همین رنگها باید با مضامین شعری متناسب باشد مثلاً برای یک شعر بهاریه، شما باید از رنگهای شاد و بهاری استفاده کنید.
هنرمند باید فرهنگ خود را بداند
سپس بهرام طاهری در این نشست اظهار داشت: تحول در هنر بسیار مهم است، هرچه هنر و علم دگرگون شود و نوآوری در آن به وجود آید جامعه عوض میشود. دگرگونی در هر رشته هنری باید وجود داشته باشد تا سبب پیشرفت آن هنر شود.
این استاد نگارگر برجسته اصفهانی افزود: هنرمند را نباید در چهارچوب گذاشت. هنرمند باید کار خودش را بکند و نباید قالب خاصی برای هنرمند ساخت، هنرمند باید فرهنگ خود را بداند و با توجه به آن کار کند. در واقع زیبایی هنر به دگرگونی آن است و هنرمند باید با هنرش تجربه خود و خودش را ارائه دهد.
در پایان این نشست با حضور استاد محمدعلی حدت و دکتر احمد نوری رئیس حوزه هنری استان اصفهان، از استاد هوشنگ جزی زاده، استاد بهرام طاهری و استاد اکبر مصری پور تقدیر به عمل آمد.
گفتنی است، نمایشگاه «نگاره نگر» شامل آثار ۷۰ هنرمند نگارگر پیشکسوت و معاصر اصفهان است که در مجموع ۱۲۰ اثر در این نمایشگاه از ۱۷ تیرماه لغایت ۵ مردادماه در گالریهای بوستان، گلستان، تماشا و نقطه جهت بازدید عموم در خیابان استانداری، گذرسعدی، عمارت تاریخی سعدی دایر میباشد.
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