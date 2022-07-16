به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بیگی به همراه معاونین و مدیران شرکت از محور بزرگراه هاشمی، گل فروش‌های حاشیه اتوبان مسیر بهشت زهرا (س) و بازار جواد الائمه واقع در منطقه ۱۸ شهرداری بازدید کرد.

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با اشاره به بازدید خود از بزرگراه هاشمی اظهار کرد: بیش از ۹۰ غرفه گل فروشی از ۲۵ سال قبل در این بزرگراه احداث شده بود و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان قصد ساماندهی این غرف را دارد.

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با بیان اینکه پس از تعیین تکلیف غرفه‌های گل‌فروشی، دست‌فروشان حاشیه بزرگراه ساماندهی خواهند شد، گفت: ساماندهی این افراد از منظر ایمنی و ترافیکی اهمیت زیادی دارد و باید با اولویت بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.

بیگی ادامه داد: راهکارهای پیشنهادی برای ساماندهی گل فروشان در این محدوده مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار گرفته تا مسئله دست‌فروشی گل در این محور برطرف شود.

وی در ادامه درباره بازدید خود از بازار جوادالائمه اظهار کرد: این بازار شامل ۱۸۶ غرفه است که از سال ۱۳۸۳ آغاز به کار کرده اما نظارت جدی بر فعالیت بازار وجود نداشته و بخش زیادی از این غرفه‌ها بلا استفاده بوده یا به عنوان انبار از آنها استفاده می‌شود.

مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر با اشاره به ظرفیت‌های بازار جوادالائمه در ساماندهی دست‌فروشان و بساط گستران خیابان حسنی ادامه داد: به همین دلیل شرکت ساماندهی اقداماتی برای باز پیرایی و بازسازی بازار جوادالائمه در دستور کار قرار داده است تا از این ظرفیت در جهت ارائه خدمات هرچه بیشتر به شهروندان این منطقه استفاده شود.

بیگی در پایان تاکید کرد: تعیین تکلیف این بازار با هدف ارائه خدمات بهتر به شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق عامه جزو اولویت‌های ما قرار گرفته است.