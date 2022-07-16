دیدار خانواده شهید مدافع حرم با رئیس فدراسیون کشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر در دیدار با خانواده شهید زمانی نیا با اشاره به اینکه شهدا برکت را به کشتی آورده‌اند، گفت: در سرتاسر خانه کشتی، تمثال و عکس شهدا را نصب کرده‌ایم، شهدایی که قهرمانان و پهلونان واقعی هستند و آرامش و امنیت امروزمان را مدیون آنها هستیم.



رئیس فدراسیون کشتی همچنین در دیدار با پدر و مادر شهید زمانی نیا از نصب تمثال این شهید به زودی در خانه کشتی خبر داد.



در این دیدار پدر شهید زمانی نیا نیز با اشاره به خصوصیات این شهید ورزشکار به ذکر خاطراتی از این شهید پرداخت و از رئیس فدراسیون کشتی به دلیل گرامیداشت و زنده نگه داشتن نام شهدا قدردانی کرد.



شهید زمانی نیا از یاران سردار حاج قاسم سلیمانی و اهل شهر ری بود که دی ماه سال ۹۸ در حمله نیروهای تروریستی آمریکا به شهادت رسید.