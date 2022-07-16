۱۵۷ بیمار جدید مبتلا به کرونا در اصفهان بستری شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از روز ۲۵ تیر ماه تا امروز ۲۶ تیرماه تعداد ۳۶۵ بیمار مشکوک به کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش این دانشگاه مراجعه کرده‌اند که از این تعداد ۱۵۷ بیمار مبتلا به کرونا در اصفهان شناسایی شده است و در این بازه زمانی ۵۷ نفر در مراکز درمانی بستری شده‌اند.

در حال حاضر نیز ۳۳۱ بیمار مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری هستند که ۳۵ بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان قرار گرفته‌اند.

همچنین طی ۲۴ ساعت اخیر نیز ۴۶ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.

در شهرستان‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ فوتی کرونا ثبت نشده است.

همچنین طبق اعلام این نهاد از ابتدای پاندمی کرونا تاکنون یک میلیون و ۴۹۱ هزار و ۱۳۶ بیمار قطعی و مشکوک کرونا به مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه کردند که از این تعداد ۴۹۳ هزار و ۹۸ نفر بیمار قطعی مبتلا به کرونا بوده‌اند.

از ابتدای آغاز این پاندمی ۱۸ هزار و ۴۷۸ بیمار مشکوک و قطعی مبتلا به کرونا در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان جان خود را از دست دادند که ۱۱ هزار و ۷۰۷ فوتی قطعی و ۶ هزار و ۷۷۱ نفر فوتی مشکوک به کرونا بوده‌اند.

۱۴۰ هزار و ۸۹۰ بیمار بهبود یافته کرونا از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترخیص شده‌اند.