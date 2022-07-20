به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز چهارشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام می‌شود.

قیمت انواع میوه عنوان قیمت به ریال آناناس ۷۵۰,۰۰۰ کیوی ۱۴۵,۰۰۰ خیار گلخانه‌ای ۱۰۵,۰۰۰ سیب قرمز ۱۲۹,۰۰۰ موز ۳۱۵,۰۰۰ توت فرنگی ۵۲۰,۰۰۰ طالبی ۱۲۰,۰۰۰ سیب زرد ۱۷۲,۰۰۰ زردآلود ۴۷۰,۰۰۰ هندوانه ۶۰,۰۰۰ لیموترش ۹۹,۰۰۰ به ۲۲۰,۰۰۰ انگور ۲۴۰,۰۰۰ قیمت انواع تره‌بار عنوان قیمت به ریال سیب زمینی ۱۴۵,۰۰۰ بادمجان دلمه ۱۲۰,۰۰۰ پیاز ( زرد و سفید) ۷۵,۰۰۰ خیار سالادی ۴۵,۰۰۰ فلفل دلمه سبز ۱۷۵,۰۰۰ فلفل دلمه رنگی ۹۸,۰۰۰ فلفل ریز انواع ( کاپی ، شیرین، تند، کبابی) ۱۴۰,۰۰۰ کاهو رسمی پاک کرده ۷۰,۰۰۰ کاهو پیچ سالادی ۹۸,۰۰۰ کدوحلوایی ۹۵,۰۰۰ کدو مسمایی ۱۱۵,۰۰۰ کرفس ۹۵,۰۰۰ کلم بروکلی ۱۱۵,۰۰۰ کلم سفید ۶۲,۰۰۰ کلم قرمز ۶۵,۰۰۰ لوبیا سبز قیطونی ۱۷۵,۰۰۰ هویج فرنگی و ایرانی ۷۲,۰۰۰ نارنج ۶۹,۰۰۰ ذرت معمولی (بلال) ۹۹,۰۰۰ گوجه فرنگی ۲۱۰,۰۰۰