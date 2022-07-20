به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارش میدانی از بازار تهران قیمت انواع میوه و تره بار، امروز چهارشنبه ۲۹ تیرماه ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام میشود.
قیمت انواع میوه
|عنوان
|قیمت به ریال
|آناناس
|۷۵۰,۰۰۰
|کیوی
|۱۴۵,۰۰۰
|خیار گلخانهای
|۱۰۵,۰۰۰
|سیب قرمز
|۱۲۹,۰۰۰
|موز
|۳۱۵,۰۰۰
|توت فرنگی
|۵۲۰,۰۰۰
|طالبی
|۱۲۰,۰۰۰
|سیب زرد
|۱۷۲,۰۰۰
|زردآلود
|۴۷۰,۰۰۰
|هندوانه
|۶۰,۰۰۰
|لیموترش
|۹۹,۰۰۰
|به
|۲۲۰,۰۰۰
|انگور
|۲۴۰,۰۰۰
قیمت انواع ترهبار
|عنوان
|قیمت به ریال
|سیب زمینی
|۱۴۵,۰۰۰
|بادمجان دلمه
|۱۲۰,۰۰۰
|پیاز (زرد و سفید)
|۷۵,۰۰۰
|خیار سالادی
|۴۵,۰۰۰
|فلفل دلمه سبز
|۱۷۵,۰۰۰
|فلفل دلمه رنگی
|۹۸,۰۰۰
|فلفل ریز انواع (کاپی، شیرین، تند، کبابی)
|۱۴۰,۰۰۰
|کاهو رسمی پاک کرده
|۷۰,۰۰۰
|کاهو پیچ سالادی
|۹۸,۰۰۰
|کدوحلوایی
|۹۵,۰۰۰
|کدو مسمایی
|۱۱۵,۰۰۰
|کرفس
|۹۵,۰۰۰
|کلم بروکلی
|۱۱۵,۰۰۰
|کلم سفید
|۶۲,۰۰۰
|کلم قرمز
|۶۵,۰۰۰
|لوبیا سبز قیطونی
|۱۷۵,۰۰۰
|هویج فرنگی و ایرانی
|۷۲,۰۰۰
|نارنج
|۶۹,۰۰۰
|ذرت معمولی (بلال)
|۹۹,۰۰۰
|گوجه فرنگی
|۲۱۰,۰۰۰
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