شمار سالن های سینمای حوزه هنری به ۲۳۰ واحد می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا جعفریان شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاح سینمای مهر همافران نوشهر با اشاره به اینکه شمار سالن‌ها و پرده‌های سینمایی وابسته به حوزه هنری از ۱۰۳ پرده در سه سال قبل به ۲۳۰ سالن و پرده تا پایان نیمه اول امسال خواهد رسید، اظهار داشت: بیش از یک سوم سالن‌های سینمایی کشور در اختیار حوزه هنری است.

وی افزود: در مجموع سالن‌های سینمایی ۲۲ استان کشور در اختیار حوزه هنری است و با جریان افتتاح سالن‌ها و پایان فاز دوم، شمار سالن‌ها در راستای عدالت فرهنگی توسعه می‌یابد.

وی ادامه داد: امیدواریم بتوانیم با شروع فازهای سوم و چهارم توسعه شماره سالن‌های سینمایی حوزه هنری به ۴۳۰ سالن برسد و در همه شهرهای دارای سینما، خدمات ارائه کنیم.

جعفریان با تقدیر از مسئولان شهری نوشهر برای ساخت و افتتاح پروژه سالن سینمایی یادآور شد: سالن سینمایی نوشهر تنها پردیس چهار پرده و سالنی در شمال کشور است.

رئیس سازمان سینمایی حوزه هنری با اشاره به اینکه حوزه هنری در چهار شهر مازندران دارای سالن سینما است، افزود: پروژه پردیس سینمایی ایران از سال قبل در ساری آغاز شد و امیدواریم با همراهی مسئولان شهری این پروژه تکمیل شود.

وی یادآور شد: پردیس سینمایی ایران بزرگترین پردیس سینمایی کشور محسوب می‌شود و علاوه براین در سال قبل چهار تولید سینمایی در جشنواره فجر داشتیم که اکنون در حال اکران است.

وی ادامه داد: امسال جشنواره بین المللی فیلم کوتاه ۱۰۰ برای تقویت جریان تولید در کشور راه اندازی می‌شود و این جشنواره معتبر برای شنایایی و کشف استعدادهای سینمایی برپا می‌شود و به زودی فراخوان آن منتشر خواهد شد.

جعفریان یادآور شد: امیدواریم اقدامات صورت گرفته برای بهبود وضعیت سینمایی کشور مؤثر باشد.

به گزارش مهر، در حال حاضر این پردیس که تنها سینمای مدرن شهر نوشهر محسوب می‌شود، دارای چهار سالن به نام‌های دریا با ۵۸ صندلی، سالن ساحل با ۴۲، سالن صدف با ۴۸ و سالن رنگین کمان ویژه کودکان و نوجوانان با ۲۲ صندلی و در مجموع ۱۷۰ صندلی با امکانات بروز اعم از پروژکتور لیزر برای نمایش و سیستم صوت بروز، صندلی‌های VIP و ایجاد فضایی مثل( کافی شاپ، کتابسرا، بوفه، گالری و…) است که پس از طی مراحل قانونی نهایی به بهره‌برداری رسیده و در خدمت مردم نوشهر قرار خواهد گرفت.