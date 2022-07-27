بیانیه کمیته هماهنگی شیعیان/واکنش برهم صالح به تحولات چهارشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه، کمیته هماهنگی شیعیان عراق ضمن هشدار درباره فتنه انگیزی در این کشور، مسئولیت کامل حفاظت و امنیت نهادهای دولتی و هیأت‌های دیپلماتیک را برعهده دولت عراق دانست.

در بیانیه کمیته هماهنگی شیعیان آمده است: پس از آنکه گروه‌های کمیته هماهنگی در راه خدمت به میهن اقدامات عملی برای آغاز تشکیل دولت را شروع کرده و با اجماع روی نامزدی یک شخصیت ملی توافق نمودند از دیروز شاهد تحرکات و درخواست‌های مشکوک برای دامن زدن به هرج و مرج و فتنه انگیزی و ایجاد ناامنی هستیم.

این بیانیه می‌افزاید: حوادث شتابزده امروز و اجازه به تظاهرات کنندگان برای ورود به منطقه دولتی ویژه و حمله به مجلس نمایندگان و نهادهای قانونی و عدم عمل کردن مراجع مربوط به وظایف خود موجب ایجاد شبهه‌های زیادی شده است.

در ادامه این بیانیه آمده است: بنابراین ما مسئولیت کامل امنیت و سلامت نهادهای دولتی و کارکنان آنها و هیأت‌های دیپلماتیک و اموال عمومی و خصوصی را برعهده دولت پیشبرد امور می‌دانیم.

کمیته هماهنگی شیعیان عراق همچنین اتخاذ اقدامات قاطع برای حفظ نظم و امنیت و جلوگیری از هرج و مرج و اقدامات غیرقانونی را خواستار شده است.

در این بیانیه از مردم عراق خواسته شده تا با هوشیاری و احتیاط بیشتر از افتادن در دام دشمنان بپرهیزند و با هرگونه فتنه‌ای که ممکن است مردم و عراقی‌ها هیزمی برای آتش آن باشند مقابله کنند.

این بیانیه آورده است: ما با شما و در بین شما هستیم. دغدغه ما حفظ امنیت و سلامت مردم عزیز عراق است و شما را به هیچ وجه رها نخواهیم کرد و شما را به هوشیاری و بیداری و آمادگی برای هرگونه رویدادی دعوت می‌کنیم.

واکنش برهم صالح رئیس جمهور عراق

«برهم صالح» رئیس جمهور عراق تظاهرات مسالمت آمیز و بیان عقیده را حقی قانونی دانست و در عین حال بر ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات و حفظ امنیت و اموال عمومی تاکید کرد.

برهم صالح در بیانیه ای گفت: تظاهرات مسالمت آمیز و بیان عقیده یک حق قانونی است و ضرورت پایبندی به قوانین و مقررات و حفظ امنیت و اموال عمومی و خویشتنداری و اولویت دادن به منافع ملی در مقابل تمام ملاحظات هم باید مدنظر قرار گیرد.

رئیس جمهور عراق همچنین بر لزوم جلوگیری از هرگونه تنش که می تواند به صلح و امنیت جامعه ضربه بزند تاکید کرد و افزود: کشور با شرایط حساس و چالش های بزرگی مواجه است که نیازمند وحدت کلمه و حفظ روند دموکراتیک است.

اظهارنظر یک عضو کمیته هماهنگی شیعیان درباره کم و کیف ورود تظاهرات کنندگان به منطقه سبز

«علی الزبیدی» یک عضو کمیته هماهنگی شیعیان عراق گفت: نمی دانیم اوضاع به کجا پیش می رود و این اقدامات هیچ گونه ثبات و انسجامی برای اوضاع سیاسی باقی نمی گذارد.

وی افزود: السودانی فقط نامزد کمیته هماهنگی نیست بلکه نخست وزیر عراق خواهد بود و کمیته هماهنگی در نامزدی وی برای تصدی پست نخست وزیری طبق قانون عمل کرده است.

الزبیدی با بیان اینکه برهم زدن اوضاع در خیابان پیامدهای وخیمی به همراه دارد، کشاندن اختلافات سیاسی به خیابان را به دور از تدبیر و عقل دانست.

وی گفت: جریان صدر در تمام دولت ها به دور از آن نبوده است و امور باید از طریق تفاهم و مذاکره حل و فصل شود.

الزبیدی افزود: ورود تظاهرات کنندگان به منطقه سبز بغداد با هماهنگی الکاظمی و دستور به نیروهای امنیتی انجام شده است.

واکنش هیأت سازمان ملل در عراق

هیأت سازمان ملل در عراق (یونامی) روز چهارشنبه به تظاهرات و حمله به منطقه سبز بغداد واکنش نشان داد.

در بیانیه هیأت سازمان ملل آمده است: حق تظاهرات مسالمت آمیز عاملی اساسی برای دموکراسی است اما باید با احترام به نهادهای دولت و حفظ اموال عمومی و خصوصی همراه باشد.

هیأت سازمان ملل همچنین بر مسالمت آمیز بودن تظاهرات و پیروی از قانون تاکید کرد.

خروج طرفداران جریان صدر از پارلمان درپی پیام مقتدی صدر

منابع عراقی از خروج طرفداران جریان صدر از پارلمان عراق در پاسخ به دعوت مقتدی صدر رهبر این جریان خبر دادند.

مقتدی صدر در پیامی گفته بود: انقلاب محرم الحرام، انقلاب اصلاح و مخالفت با ظلم و فساد است. پیام شما دریافت شد.

وی افزود: شما فاسدان را به هراس درآوردید. دو رکعت نماز بخوانید و سالم و سلامت به منازلتان بازگردید.

واکنش نوری المالکی

رئیس ائتلاف دولت قانون عراق در بیانیه ای گفت: ورود تظاهرات کنندگان از هر طرفی به محوطه پارلمان در منطقه سبز نقض آشکار حق تظاهرات مشروع است و ممکن است اوضاع را به سمت درگیری با نیروهای امنیت نمایندگان و مقامات پیش ببرد.

نوری المالکی افزود: بنابراین دولت برادر الکاظمی باید به مسئولیت های قانونی خود در قبال اوضاع امنیتی اجتماعی و جلوگیری از خونریزی بین عراقی ها عمل کند و با توسل به اقدامات قانونی مانع هرگونه تجاوز به دولت و موسسات آن شود.

وی همچنین از تظاهرات کنندگان خواست فوراً از منطقه خارج شده و به حق تظاهرات قانونی و عدم کشیده شدن به سمت رویارویی با نیروهای امنیتی پایبند باشند.

درخواست محمد الحلبوسی برای عدم حمل سلاح داخل پارلمان

درپی حمله تظاهرات کنندگان به منطقه سبز و پارلمان عراق، محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق خواستار مسالمت آمیز بودن اعتراضات شد.

دفتر رسانه ای رئیس پارلمان عراق در بیانیه ای اعلام کرد که الحلبوسی معترضان را به حفظ مسالمت آمیز بودن تظاهرات دعوت کرد.

این بیانیه می افزاید که الحلبوسی از نیروهای امنیتی پارلمان هم خواست که از تعدی به تظاهرات کنندگان خودداری کرده و داخل پارلمان سلاح به همراه نداشته باشند.

گفتنی است، شماری از تظاهرات کنندگان عراقی در اعتراض به معرفی «محمد شیاع السودانی» به عنوان نامزد تصدی پست نخست وزیری این کشور، به منطقه سبز حمله کردند.

«مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق به تحولات بغداد و منطقه سبز واکنش نشان داد و گفت: از تظاهرات کنندگان می خواهم به آرامش پایبند باشند و فوراً از منطقه سبز بغداد عقب نشینی کنند.

نخست وزیر عراق یادآور شد: نیروهای امنیتی به حفاظت از نهادهای دولتی و ماموریت های بین المللی متعهد خواهند بود.