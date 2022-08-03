جزئیات بارندگی شدید سه شب در بهبهان / تیرهای برق سقوط کرد

به گزارش خبرنگار مهر، رستم عیدی پور سه شنبه شب در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: فعالیت سامانه بارشی مانسون در بهبهان سبب شکستن تعداد زیادی از درختان و سقوط تعدادی از پایه‌های برق در نقاط مختلف شهرستان شد.

وی افزود: با توجه به سقوط درختان و خطرهای ناشی از آن، برای دقایقی مسیر بهبهان - رامهرمز دقایقی را مسدود کردیم.

عیدی پور به مساعد شدن نسبی وضعیت هوا در بهبهان اشاره کرد و ادامه داد: گروه‌های عملیاتی اداره برق شهرستان در حال بررسی وضعیت هستند تا در صورت نیاز با همکاری مدیریت بحران خوزستان، از شهرستان‌های همجوار گروه‌های عملیاتی برای تسریع در رفع مشکل برق به منطقه اعزام شوند.

به گفته سرپرست فرمانداری بهبهان؛ گروه‌هایی از شهرداری نیز در مناطق مختلف برای جمع آوری درختان شکسته و همچنین آب‌های سطحی مستقر شده اند.