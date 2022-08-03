به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عرب‌زاده ظهر چهارشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های اربعین در استان بوشهر با گرامیداشت ایام ماه محرم، اربعین حسینی را نمایش قدرت مسلمانان دانست و اظهار داشت: بسترسازی برای حضور در مراسم اربعین حسینی امری مهم و ضروری است.

وی با اشاره به تشکیل کمیته‌های ستاد اربعین حسینی استان بوشهر افزود: ایجاد کارگروه‌های تخصصی زیر مجموعه کمیته‌های ستاد اربعین حسینی در فراهم شدن تسهیلات و تحقق مطالبات مورد نظر باید مورد توجه قرار گرفته شود.

عربزاده با اشاره به اینکه پیش‌بینی افزایش زائران اربعین حسینی در سال جاری نسبت به سال‌های قبل شده است تصریح کرد: فراهم شدن زیرساخت‌های خدمات‌رسانی و برقراری امنیت پایدار و توجه به موارد بهداشتی در اولویت قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر امور امنیتی و انتظامی استانداری بوشهر با بیان اینکه دشمنان برای ایجاد ناامنی از هیچ کوششی فروگذاری نمی‌کنند افزود: اتاق فکر دشمنان برای ایجاد ناامنی فعال است ولی تاکنون به سبب هوشیاری و برنامه‌ریزی نتوانسته‌اند اهداف خود را محقق کنند.