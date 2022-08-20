نگرانی سازمان ملل از تشدید درگیری ها در شمال سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای از تشدید درگیری‌ها در شمال سوریه ابراز نگرانی کرد و از همه طرف‌ها خواستار اتخاذ تدابیر لازم برای حفاظت از جان غیر نظامیان شد.

در این بیانیه آمده است: این تراژدی‌های وحشتناک بار دیگر نشان داد که غیر نظامیان و بسیاری از زنان و کودکان همچنان از تداوم خصومت‌ها در مناطق مختلف سوریه رنج می‌برند.

بیانیه مذکور افزود: همه طرف‌ها را به اتخاذ تدابیر لازم برای کاستن از درد و رنج غیرنظامیان و پایبندی به تعهد خود مبنی بر حمایت آنها ترغیب می‌کنیم.

در بخش دیگر بیانیه آمده است: سازمان ملل به همکاری با همه طرف‌ها برای سوریه‌ای امن و شکوفا متعهد است و به راه حل سیاسی پایدار دعوت می‌کند.