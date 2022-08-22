باید جلوی افترا زدن به مسئولان در فضای مجازی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی صبح امروز در دوازدهمین گردهمایی رؤسای پلیس فتا سراسر کشور گفت: اقدامات همکاران ما در پلیس فتا اثربخش بوده است، از مدتی که پلیس فتا راه اندازی شد منشأ خیر بوده و در صحنه حضور خوبی داشته است.

وی با بیان اینکه فضای مجازی امروزه با زندگی مردم عجین شده است، گفت: به همین نسبتی که مردم زندگیشان با این فضا آمیخته می‌شود پلیس هم باید خودش را بیشتر آماده کند. چرا که این فضا در کنار فایده‌هایی که برای مردم دارد تهدیداتی هم در حوزه‌های مختلف دارد.

اشتری گفت: بحث ساختار پلیس فتا یک موضوع اصلی است، اگر لازم باشد در ساختار پلیس فتا تغییراتی برای بهبود عملکرد با نگاه تقویتی انجام شود ما از آن استقبال می‌کنیم.

فرمانده کل انتظامی بیان کرد: پلیس فتا باید در تمام شهرستان‌ها حضور داشته باشد و باید به جایی برسیم که در تمام رده‌های انتظامی که پاسخگوی مردم هستند مانند کلانتری‌ها در حوزه فضای مجازی هم پاسخگو باشیم.

وی ادامه داد: باید مأموریت پلیس فتا هم در کلانتری‌ها انجام شود و بهترین زمان برنامه پنج ساله برنامه هفتم توسعه است.

اشتری با بیان اینکه اولویت اول ما این است که پلیس فتا باید در تمام شهرستان‌ها باشد، تصریح کرد: مردم برای پیگیری جرایم اینترنتی نباید فقط به مراکز استان‌ها مراجعه کنند.

فرمانده کل انتظامی گفت: باید هر امکاناتی که پلیس فتا برای به روز بودن نیاز دارد فراهم کنیم و باید آخرین تجهیزاتی که در دنیا است را فراهم کنیم، اگر امکان تولید این تجهیزات در داخل است تولید کنیم و اگر نه با هماهنگی وزارت دفاع و ستاد کل این تجهیزات را وارد کنیم.

وی با بیان اینکه در پلیس فتا انسان‌های نخبه‌ای داریم، گفت: در بحث تجهیزات ما پلیس فتا را نسبت به سایر پلیس‌های تخصصی متفاوت می‌دانیم. البته باید اعتبارات را نیز در نظر بگیریم ۹۰ درصد اعتبارات ما برای حقوق در نظر گرفته می‌شود و ۱۰ درصد برای نگه داشت هزینه می‌شود.

اشتری بیان کرد: فضای مجازی از زندگی حقیقی مردم جدا نیست، پلیس فتا باید محور مسائل سایبری در کشور باشد، البته وزارت ارتباطات در بحث راه اندازی شبکه ملی ارتباطات وظیفه دارد اما ما هم باید کمک کنیم تا این شبکه اجرا و عملی شود.

فرمانده کل انتظامی گفت: رها بودن فضای مجازی ضرر دارد، در پیشرفته‌ترین کشورها هم فضای مجازی مدیریت می‌شود؛ به همین دلیل پلیس فتا باید پاسخگوی مردم باشد و محوریت خود را در فضای مجازی حفظ کند.

وی ادامه داد: آموزش و آگاه سازی مردم اولویت دارد چراکه مردم این آموزش‌ها را قبول می‌کنند و به پلیس اعتماد دارند؛ البته راهکارهایی که برای پیشگیری از جرم وجود دارد را باید به مردم و دستگاه‌های مسئول داده شود.

اشتری ادامه داد: بانک‌ها یکی از پرخطرترین و آسیب‌زاترین بخش‌ها بودند که مردم در آن مالباخته می‌شدند اما پلیس فتا با ارائه راهکارهایی توانست جلوی کلاهبرداری‌ها را بگیرد.

وی گفت: در بحث کلاهبرداری باید با فوریت پلیس فتا ورود کند و نباید زمان را از دست بدهیم؛ بخشی از جرایم فضای مجازی جرم مشهود است و پلیس نیازی به حکم ندارد و باید سریعاً ورود کند.

اشتری با بیان اینکه برخی رفتارهای پزشکی مانند پیکرتراشی غیرقانونی انجام می‌شود و عکس‌ها و فیلم‌هایشان در فضای مجازی منتشر می‌شود، گفت: نباید اجازه دهیم زیر پوست شهر هر اتفاقی رخ دهد و پلیس فتا باید با آن برخورد کند.

فرمانده کل انتظامی درباره حمله به اعتقادات و شخصیت‌های محبوب گفت: باید با افرادی که به اعتقادات ما، علما و مراجع و کسانی که مورد اعتماد مردم هستند توهین می‌کند سریع برخورد شود. در جایی که به مسئولان افترا می‌زنند باید جلوی آن گرفته شود.

وی ادامه داد: یکی از کارهای دشمن القای ناامیدی است و می‌خواهد بگوید کسی دلسوز مردم نیست بله اشکالات هست و حتماً هم برخورد می‌شود اما این القای نا امیدی باید جلوی آن گرفته شود و جهاد تبیین شما که حضرت آقا فرموده اند همین است.

اشتری گفت: باید پلیس هوشمند و هوشمندسازی در پلیس فتا در اولویت کارها باشد البته که روند این هوشمندسازی در پلیس فتا تا کنون مورد قبول بوده است.

فرمانده کل انتظامی با بیان اینکه استفاده از هوش مصنوعی در پلیس فتا امری ضروری است، گفت: با آینده پژوهشی باید همیشه رصد کاملی در فضای مجازی داشته باشیم.

وی ادامه داد: هر اتفاقی که در این فضا می‌افتد گویا در کف خیابان رخ داده است. تجهیزات به روز می‌تواند کار صدها نفر را برای ما انجام دهد و در خیلی از کشورها این کار انجام می‌شود.