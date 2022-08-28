توانایی صنعت دفاعی در مقایسه با سال گذشته چند برابر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در بازدید از دستاوردهای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: امروز توفیق شد برای چندمین بار از نمایشگاه توانمندی دفاعی کشور بازدید کنیم؛ در نمایشگاه امسال، بخش‌های جدیدی را در حوزه‌های پدافندی و سایر حوزه‌ها مشاهده کردیم؛ واقعیت این است، صنعت دفاعی ایران با سرعت و پیشرفت روز افزون، نسبت به گذشته در حال حرکت است که این موضوع نشان دهنده افزایش توانمندی جمهوری اسلامی در حوزه دانش فنی است.

وی تصریح کرد: حقیقتاً باید کارکنان وزارت دفاع را تحسین کرد که علی رغم تحریم‌های موجود در حوزه پهپاد کارهای بسیار بزرگی انجام داده اند؛ در حوزه رادار هم فوق العاده ظاهر شدند؛ در حوزه پدافند، از برخی سامانه‌های مشابه خارجی چند قدم جلوتر حرکت کردند و این موضوعات نشان دهنده تلاش بسیار مجموعه وزارت دفاع هم در بحث دانش فنی و هم در حوزه نوآوری است که موفقیت‌های کم نظیری در این خصوص حاصل شده است.

سلیمی افزود: با قاطعیت می‌توانیم بگوییم، هر کشوری اگر اراده سوئی نسبت به کشور ما داشته باشد، ایران با قدرت و اقتدار با آن کشور مقابله خواهد کرد؛ توانایی صنعت دفاعی امروز ما در مقایسه با سال گذشته هم چند برابر شده و بنده به ملت بزرگ ایران به خاطر این دستاوردهایی که جوانان جهادی، مؤمن و دانشمند انجام داده اند تبریک می گویم؛ بنده از دوستانی هم که در بخش‌های مختلف حوزه دانش بنیان حماسه آفریدند، تشکر می‌کنم.

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در خصوص صنعت دفاعی بیش از ۷۰۰ شرکت دانش بنیان فعال هستند و امسال هم که شعار سال، تولید دانش بنیان است، توانستند گام‌های بلندی را بردارند خاطرنشان کرد: صنعت دفاعی، علاوه بر اینکه در حوزه‌های دفاعی خوش درخشیده؛ توانسته در سایر حوزه‌ها (کمک به پیشرفت، عمران و سازندگی) کشور نیز به کمک سایر بخش‌ها بیاید؛ بنده به مجموعه وزارت دفاع افتخار می‌کنم و امیدوارم که روز به روز این رشد و بالندگی ادامه داشته باشد و مجلس شورای اسلامی هم از هیچ کمکی به دوستان مضایقه نخواهد کرد.