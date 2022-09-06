استوری 12 روز مانده به اربعین حسینی / دانلود کنید

به گزارش خبرنگار مهر، پیادهروی اربعین بزرگترین پیاده روی و گردهمایی عمومی سالانه در جهان است.
زیارت اربعین نقطه اتصال دنیای تمدنی است که میتواند جامعه بشری را به عرصه ظهور نزدیک کند چرا که اربعین نقطه اجماع تمام آزاد اندیشان و عدالت خواهان جهان است.
خبرگزاری مهر همزمان با نزدیک شدن به همایش بین المللی اربعین حسینی هر روز استوری ویژه را به صورت روزشمار برای دانلود و استفاده در صفحات شخصیتان در اینستاگرام و واتساپ تقدیم نگاهتان میکند.
میتوانید استوری ویژه ۱۲ روز مانده به اربعین حسینی را از این طریق دانلود کنید.
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