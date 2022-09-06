استوری 12 روز مانده به اربعین حسینی / دانلود کنید

به گزارش خبرنگار مهر، پیاده‌روی اربعین بزرگترین پیاده روی و گردهمایی عمومی سالانه در جهان است.

زیارت اربعین نقطه اتصال دنیای تمدنی است که می‌تواند جامعه بشری را به عرصه ظهور نزدیک کند چرا که اربعین نقطه اجماع تمام آزاد اندیشان و عدالت خواهان جهان است.

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