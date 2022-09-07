نمایشگاه نقاشی «نگاه هنرمند ایرانی» در ترکیه افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، نمایشگاه گروهی نقاشی با عنوان «نگاه هنرمند» که از ۱۴ تا ۲۰ شهریورماه در گالری آرتز استامبول برقرار است، در سایت این گالری نیز به مدت یک هفته قابل تماشا است.

در این نمایشگاه، که آثاری از ۵۵ هنرمند ایرانی با کیوریتوری هلیا سلمانی حضور دارد، با حمایت از هنرمندان حوزه تجسمی ایرانی راه‌اندازی شده است.

همچنین آثاری از آرمان استپانیان، اکبر نیکان‌پور، داریوش فرد دهکردی، امیر کشمیری، مسعود رنگرزان، عباس محمدپور و هلیا سلمانی نیز در آثار نمایشگاه «نگاه هنرمند ایرانی» به نمایش درآمده است.