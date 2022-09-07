تولید بیش از ۶۸ میلیون عدد انواع دارو

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عسکری مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر با اعلام افزایش فروش محصولات شرکت داروسازی سها نسبت به سال گذشته گفت: با وجود برخی مشکلات در حوزه نقدینگی، تهیه و تأمین مواد اولیه برای خطوط تولید در هر دو سایت چهار باغ و شهید فقیهی، این مجموعه توانست در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته، رشد ۳۵ درصدی را در زمینه تحویل و فروش رقم بزند.

مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی در خصوص تولیدات این شرکت در ماه گذشته گفت: در مرداد ماه امسال بیش از ۶۸ میلیون عدد انواع دارو در شرکت داروسازی سها در جهت رفع نیازهای دارویی حوزه سلامت به بازار عرضه شده است. این تولیدات شامل نزدیک به ۴۳ میلیون عدد قرص، ۲۳ میلیون و هشتصد هزار عدد کپسول، سه میلیون و دویست هزار عدد مایعات شامل شربت و سوسپانسیون در دزهای مختلف است.

این مقام مسئول در جمعیت هلال احمر تصریح کرد: در حال حاضر شرکت داروسازی سها با در اختیار داشتن بیش از ۱۱۷ پروانه ساخت از سازمان غذا و دارو، به طور میانگین ۶۰ قلم انواع دارو شامل داروهای بیماری‌های کلیوی، گوارشی، قلبی عروقی، هورمونی، ضدالتهاب غیراستروئیدی، آنتی بیوتیک، ضد دیابت، ضد درد، ضد صرع، ضد قارچ، ضد تهوع، ضد مالاریا، کاهش دهنده کلسترول خون، مهارکننده آنزیم، شربت متادون، اعصاب و روان، آنتی هیستامین و آنتی نئوپلاستیک را مطابق با آخرین استانداردهای سازمان بهداشت جهانی تولید و عرضه می‌کند.