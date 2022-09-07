مجمع خیرین یاریگران زندگی تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسکندر مؤمنی دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، در این نشست به اهمیت مردم پایه بودن امر مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: اساس کار در دولت سیزدهم، مردمی بودن است و با توجه به گستره آسیب اعتیاد، ضرورت دارد تا از همه ظرفیت‌ها، به ویژه ظرفیت‌های مردمی استفاده و مبارزه با مواد مخدر را به صورت مردم پایه و متوازن در همه عرصه‌ها، پیش برد.

وی در ادامه ضمن تشکر از خیرین و کارآفرینان برای ورود به این عرصه، به تشکیل دفتر ویژه اشتغال مددجویان و بهبودیافتگان در ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره و اظهار داشت: دفتر خیرین بایستی در اولین فرصت در تمامی دبیرخانه شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان‌های سراسر کشور تشکیل و این موضوع از طریق ستاد پیگیری و در ارزیابی استان‌های ملاک عمل خواهد بود و بایستی مجمع خیرین استانی یاریگران زندگی، با حضور حداکثری خیرین و کارآفرینان تشکیل و شتاب بخشی به برنامه‌های کنترل و کاهش آسیب اعتیاد را با جلب مشارکت حداکثری مردم، فراهم نماید.