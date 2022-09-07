به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد ظهر چهارشنبه در دومین نشست کمیته اطلاع‌رسانی ستاد زائران پیاده دهه آخر صفر اظهار کرد: پیش بینی می‌شود این استان و شهر مشهد طی دهه پایانی ماه صفر امسال میزبان حدود ۷ میلیون زائر باشد، که هماهنگی برای میزبانی از این زائران از خردادماه گذشته آغاز شده است.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استاندار خراسان رضوی افزود: اسکان از مهمترین اولویت‌های این ایام است که با توجه به حضور زائران به صورت هیأتی، کاروانی و نیز زائران پیاده در همه بخشها پیش‌بینی های لازم برای ارائه خدمات مطلوب صورت گرفته است.

وی بیان کرد: در حوزه تأمین ارزاق عمومی نیز طبق دستور ویژه استاندار به معاونت اقتصادی و فرمانداری، ادارات کل غله، صمت و جهاد کشاورزی تأمین ارزان ۱۵ قلم عمده کالایی را طی این ایام انجام می‌دهند.

گنابادی نژاد افزود: در این راستا شبکه توزیع مناسب و در دسترس برای زائران پیش بینی شده و نظارت مؤثر و قوی نیز برقرار است، ضمن اینکه توزیع کالا با محوریت توجه به کیفیت، کمیت، فراوانی و قیمت مناسب در دستور کار است که در قالب پایگاه‌های توزیع ارزاق پیش بینی شده است.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استاندار خراسان رضوی گفت: ظرفیت اسکان رسمی زائران در مشهد ۱۲۸ هزار نفرشب است که هدف‌گذاری شده در دهه پایانی ماه صفر، در هر شب تا ۶۰۰ هزار نفر اسکان داده شوند.

وی اظهار کرد: تأمین این میزان ظرفیت با بهره گیری از توانمندی اسکان ادارات و سازمان‌ها از جمله مدارس و حسینیه‌ها ممکن شده است.

گنابادی نژاد دهه پایانی ماه صفر امسال را متفاوت از سالهای گذشته دانست و گفت: پس از ۲ سال شیوع کرونا و تحت تأثیر قرار گرفتن سفرها در این مدت، امسال مشهد شاهد افزایش حضور زائران نسبت به سالهای قبل در ایام پایانی ماه صفر خواهد بود.