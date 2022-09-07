شناسایی ۵ بیمار جدید مبتلا به کرونا در منطقه کاشان

به گزارش خبرنگار مهر، کورش ساکی در جمع خبرنگاران با اشاره به مراجعه ۴۱۴ هزار و ۸۰۹ نفر به مراکز بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل ابتدای شیوع کرونا تاکنون اظهار داشت: ۲۱ هزار و ۲۸۸ بیمار حاد تنفسی نیز از بیمارستان‌های کاشان و آران و بیدگل مرخص شده‌اند.

وی با اشاره به بستری شدن سه بیمار جدید حاد تنفسی در بیمارستان‌های منطقه کاشان در ۲۴ ساعت گذشته ادامه داد: دو نفر از این بیمارستان در بیمارستان شهید بهشتی کاشان و یک نفر نیز در بیمارستان سیدالشهدای آران و بیدگل بستری شده‌اند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان ابراز داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ بیمار جدیدی به شکل موقت در کاشان بستری نشده است.

وی با بیان اینکه در مجموع هشت بیمار حاد تنفسی در مراکز درمانی دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل بستری هستند، گفت: چهار نفر از این بیماران در بیمارستان‌های شهر کاشان و چهار نفر در بیمارستان‌های شهر آران و بیدگل بستری شده‌اند.

ساکی خاطرنشان کرد: در مجموع دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل، چهار بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند که دو نفر از این بیماران در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های کاشان و دو نفر نیز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های آران و بیدگل بستری شده‌اند.

وی بیان کرد: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت گذشته هیچ بیماری بر اثر ابتلاء به کرونا در منطقه کاشان جان خود را از دست نداده است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کاشان خاطرنشان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، پنج بیمار مبتلا به کرونا در منطقه کاشان شناسایی شده است.

وی در ارتباط با میزان تزریق واکسن در کاشان نیز گفت: تاکنون حدود ۷۹ درصد از شهروندان بالای پنج سال منطقه کاشان دز اول، حدود ۷۲ درصد نیز دز دوم و حدود ۳۷ درصد از شهروندان بالای ۱۸ سال نیز دز سوم واکسن کرونا را دریافت کرده‌اند.