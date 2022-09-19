مصرف روزانه مولتی ویتامین و کُندشدن روند زوال شناختی در سالمندان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیکال نیوز، سالمندانی که زوال شناختی را تجربه می کنند در معرض خطر ابتلا به بیماری آلزایمر و سایر اشکال زوال عقل هستند.

کارشناسان هنوز در تلاشند تا بفهمند چه عواملی بر عملکرد شناختی تأثیر می‌گذارند و افراد چه اقداماتی می‌توانند برای جلوگیری از زوال شناختی انجام دهند.

محققان در مطالعه ای به بررسی این موضوع پرداختند که آیا مصرف روزانه مولتی ویتامین یا عصاره کاکائو بر عملکرد شناختی افراد مسن تأثیر می گذارد یا خیر.

در حالی که نویسندگان پیشرفت های مربوط به مصرف کاکائو را مشاهده نکردند، دریافتند که مصرف روزانه یک مکمل مولتی ویتامین مینرال با بهبود حافظه و عملکرد اجرایی مرتبط است.

بسیاری از افراد با افزایش سن، سطحی از کاهش شناختی مرتبط با سن را تجربه می کنند. اما کاهش شدید شناختی ممکن است منجر به بیماری آلزایمر و زوال عقل شود که شامل تغییرات قابل توجهی در توانایی فرد برای به خاطر سپردن است و بر زندگی روزمره آنها تأثیر می گذارد.

در حالی که بیماری هایی مانند آلزایمر و سایر اشکال زوال عقل جزء معمول روند پیری نیستند، افراد بالای ۶۵ سال بیشتر در معرض خطر ابتلا به این شرایط هستند.

برای این مطالعه، محققان به این موضوع پرداختند که چگونه مصرف روزانه عصاره کاکائو یا مکمل روزانه مولتی ویتامین مینرال بر عملکرد شناختی در مقایسه با دارونما تأثیر می گذارد.

این مطالعه شامل بیش از ۲۰۰۰ بزرگسال ۶۵ ساله و بالاتر بود.

محققان در ابتدای مطالعه یک خط پایه برای عملکرد شناختی شرکت کنندگان تنظیم کردند.

آنها همچنین توانایی شرکت کنندگان در یادآوری رویدادها و خاطرات (حافظه دوره ای) و عملکرد اجرایی آنها را که با تمرکز و تفکر مرتبط است، بررسی کردند. آنها این مؤلفه ها را سالانه به مدت ۳ سال ارزیابی کردند.

نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که عصاره کاکائو بر شناخت تأثیری ندارد. با این حال، استفاده از مولتی ویتامین با بهبود شناخت، عملکرد اجرایی و حافظه دوره ای همراه بود. شرکت کنندگان مبتلا به بیماری های قلبی عروقی بیشترین بهره را از این روند بردند.

نویسنده مطالعه «لورا دی بیکر»، از دانشگاه ویک فارست کارولینای شمالی، توضیح داد: «مصرف روزانه مکمل های مولتی ویتامین پتانسیل بهبود یا محافظت توانایی های شناختی در افراد مسن را نشان می دهد. با این حال، قبل از ارائه یک توصیه گسترده، به کار بیشتری نیاز است. مکمل روزانه مولتی ویتامین فواید نسبتاً قوی تری برای بزرگسالان مبتلا به بیماری قلبی عروقی نشان داد.»