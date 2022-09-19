۳۰ حلقه چاه غیرمجاز در گلپایگان پر و مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن جوکاری درباره عملکرد مدیریت منابع آب گلپایگان در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: نظر به آسیب جدی حفر چاه‌های غیر مجاز در این سال ۳۰ حلقه چاه غیرمجاز در شهرستان گلپایگان پر شد.

وی افزود: در همین راستا و برای جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز بیشتر در شهرستان گلپایگان ۶ دستگاه و ادوات حفاری چاه توقیف و ۲۰۰ کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجوزدار نصب شد.

مدیر منابع آب گلپایگان با اشاره به ۶ مورد رفع تصرف حریم و بستر رودخانه‌های این شهرستان، خاطرنشان کرد: تخلفات حوزه آب پیگیری قضائی می‌شود که در این راستا ۶۰ پرونده به دادگاه در مراجع قضائی پیگیری شد.‌

جوکاری اصلاح پروانه‌ها را یکی از ملزومات مدیریت منابع آب دانست و گفت: در سال گذشته پروانه بهره برداری ۴۲۰ حلقه چاه مجاز اصلاح و تعدیل شد.