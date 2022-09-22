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۳۱ شهریور ۱۴۰۱، ۹:۴۰

ارشد نظامی آجا در استان های گلستان و مازندران:

دفاع مقدس گنج تمام نشدنی انقلاب اسلامی است

دفاع مقدس گنج تمام نشدنی انقلاب اسلامی است

گرگان- ارشد نظامی آجا در استان های گلستان و مازندران با بیان این که دفاع مقدس نقطه عطفی در انقلاب است، گفت: طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، دفاع مقدس گنج تمام نشدنی انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سهراب اصغرزاده صبح پنج شنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان گلستان به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس اظهارکرد: دوران دفاع مقدس نقطه عطفی در انقلاب اسلامی است.

فرمانده تیپ ۲۳۰ شهید منتاجی گرگان افزود: ایثارگران در دفاع از ایران اسلامی و کیان و خاک جمهوری اسلامی جانفشانی کردند و در مسیر جهاد برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زدند.

وی بیان کرد: آن چیزی که از اقتدار جمهوری اسلامی شاهد هستیم مدیون ایثاران و خانواده شهدا بوده که تاریخ انقلاب اسلامی را رقم زدند.

اصغرزاده گفت: در دوران باشکوه دفاع مقدس دریادلان سپاه، ارتش و نیروی هوایی و بسیج و دیگر اقشار مردم حول محور ولایت به وحدت و انسجام دست یافتند و با عشق و ارادت به مقتدای خویش پا به عرصه جهاد نهادند.

فرمانده تیپ ۲۳۰ گرگان عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب از دفاع مقدس به عنوان یک گنج تمام نشدنی توصیف کردند و بیان کردند دفاع مقدس درس فراموش نشدنی و موفق در چشم کشورهای مسلمانان است.

وی اضافه کرد: دفاع مقدس باعث افزایش روحیه حرکت و استقلال در همه زمینه‌ها به ویژه در بخش‌های نظامی شده است.

کد مطلب 5595309

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