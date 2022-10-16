دستگیری از جامعه یکی از وظایف روحانیون است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی صبح یکشنبه در همایش توانمندسازی اعضای شبکه تبلیغ استان اصفهان که به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اصفهان برگزار شد، ضمن تبریک میلاد حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع) با اشاره به جایگاه والای طلاب اظهار داشت: جایگاه طلبگی جایگاه بالایی است به شرطی که آن را بشناسیم و قدر آن را بدانیم.

وی با اشاره به ویژگی‌های حضرت محمد (ص) ابراز داشت: ایشان از جنس خود مردم، سختی کشیده از فقر و جهالت مردم، تلاشگر برای ایجاد آسایش و نجات مردم و رئوف مهربان بودند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم پیامبر (ص) را الگوی خود قرار دهیم، باید ویژگی‌های رفتاری ایشان را مورد توجه داشته باشیم، افزود: یکی از وظایف روحانیون دستگیری از جامعه است؛ وقتی انسان خود در اعتقادات یقین به خداوند ندارد چطور می‌تواند جامعه خود را به یقین برساند.

وی گفت: طلاب به عنوان یاران حضرت ولی عصر (عج) شکی در وجود خداوند ندارند و با تمام وجود عاشق شهادت هستند.

گفتنی است همایش توانمندسازی اعضای شبکه تبلیغ استان اصفهان با موضوع خانواده، جمعیت و تقویت مهارتهای گفتمان ساز و با حضور ۲۰۰ نفر از روحانیون و خانواده‌های آنان در اردوگاه شیخ بهایی نجف آباد برگزار شد.