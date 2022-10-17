مسابقات لیگ برتر اهمیت زیادی برای فدراسیون دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدابراهیم امامی سخنگوی فدراسیون کشتی در یک گفتگوی تلویزیونی در خصوص شرایط برگزاری مسابقات لیگ برتر اظهار داشت: رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد به تازگی شروع شده و طی جلسات متعددی که با کارشناسان و مسئولان فدراسیون کشتی برگزار شد، اقدامات لازم برای برطرف شدن ایراداتی که سال‌های گذشته شاهد بودیم، صورت گرفت و اساسنامه سازمان لیگ تغییر کرد.

وی با اشاره به دو دیدار رفت و برگشت در لیگ برتر کشتی آزاد عنوان کرد: ادامه رقابت‌ها ۲۸ و ۲۹ مهرماه در قائمشهر و ساری برگزار می‌شود، امیدواریم رقابت‌های امسال با توجه به شرایط پیش آمده بهتر از سال‌های گذشته برگزار شود. فدراسیون کشتی بارها اعلام کرد رقابت‌های لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی، پس از رقابت‌های المپیک و مسابقات جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

رئیس اسبق کمیته لیگ فدراسیون کشتی در خصوص ۸ تیم حاضر در هر یک از رشته‌های آزاد و فرنگی این رقابت‌ها، گفت: دیدارها در گروه‌ها به صورت رفت و برگشت برگزار خواهد شد، فدراسیون تلاش کرد تا با توجه به شرایط تیم‌ها، نسبت به برگزاری مسابقات لیگ اقدام کند به طور مثال تیم‌هایی که مایل هستند می‌توانند رقابت‌های رفت خود را صبح و دیدارهای برگشت را در بعدازظهر انجام دهند، در واقع با این اقدام شرایط مطلوب را برای تیم‌ها فراهم شده است.

امامی درباره این سوال که چرا برخی تیم‌ها فقط یکسال در رقابت‌های لیگ تیم‌داری می‌کنند، گفت: ما بارها این موضوع را آسیب‌شناسی کرده و پس از پایان هر دوره از مسابقات لیگ همواره جلساتی را با نمایندگان تیم‌ها، کارشناسان و مسئولان فدراسیون برای بررسی این موضوع برگزار کردیم، به همین منظور در تلاش هستیم با راه‌اندازی لیگ دسته یک، مراحل قانونی حضور تیم‌ها را در لیگ برتر مهیا کنیم که فکر می‌کنم در سال‌های آینده تیم‌ها قانونمند تر در این رقابت‌ها حضور پیدا کنند.