  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۶ مهر ۱۴۰۱، ۱۲:۵۵

نوری خبر داد؛

تکمیل ۲۱۰۰ فضای ورزشی تا پایان سال

تکمیل ۲۱۰۰ فضای ورزشی تا پایان سال

وزیر آموزش و پرورش گفت: اجرای ورزش زورخانه ای در مراسم صبحگاهی و آزادسازی فضای ورزشی برای خانواده‌ها از اقدامات دیگر ما برای تقویت ورزش همگانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری، در مراسم افتتاح ۱۰۱۷ فضای ورزشی، افزود: تا پایان سال تمام ۲۱۰۰ فضای ورزشی در دست احداث، افتتاح می‌شود که با این اقدام ۴۰ درصد فضاهای ورزشی مورد نیاز ما تکمیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه اقدامات وزارت آموزش و پرورش تنها به ساخت فضای ورزشی محدود نمی‌شود، گفت: ما استعدادیابی ورزشی را در از استان اصفهان آغاز کردیم و این رویکرد آغاز شده است.

نوری با اشاره به اهمیت ورزش همگانی و تندرستی خانواده‌ها، ادامه داد: اجرای ورزش زورخانه ای در مراسم صبحگاهی و آزادسازی فضای ورزشی برای خانواده‌ها از اقدامات دیگر ما برای تقویت ورزش همگانی است.

وی با اشاره به اقدامات پهلوانان ورزشی در امور خیریه، افزود: مسئولیت اجتماعی قهرمان ورزشی را به پهلوان تبدیل می‌کند و جامعه ما در اقصی نقاط کشور شاهد پهلوانان زیادی است.

نوری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس گفت: دولت سرمایه‌گذاری جدی در ورزش را جز اولویت‌هایش قرار داده است.

کد مطلب 5611556
علی قدمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها