تکمیل ۲۱۰۰ فضای ورزشی تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف نوری، در مراسم افتتاح ۱۰۱۷ فضای ورزشی، افزود: تا پایان سال تمام ۲۱۰۰ فضای ورزشی در دست احداث، افتتاح می‌شود که با این اقدام ۴۰ درصد فضاهای ورزشی مورد نیاز ما تکمیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه اقدامات وزارت آموزش و پرورش تنها به ساخت فضای ورزشی محدود نمی‌شود، گفت: ما استعدادیابی ورزشی را در از استان اصفهان آغاز کردیم و این رویکرد آغاز شده است.

نوری با اشاره به اهمیت ورزش همگانی و تندرستی خانواده‌ها، ادامه داد: اجرای ورزش زورخانه ای در مراسم صبحگاهی و آزادسازی فضای ورزشی برای خانواده‌ها از اقدامات دیگر ما برای تقویت ورزش همگانی است.

وی با اشاره به اقدامات پهلوانان ورزشی در امور خیریه، افزود: مسئولیت اجتماعی قهرمان ورزشی را به پهلوان تبدیل می‌کند و جامعه ما در اقصی نقاط کشور شاهد پهلوانان زیادی است.

نوری ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس گفت: دولت سرمایه‌گذاری جدی در ورزش را جز اولویت‌هایش قرار داده است.