به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه بلومبرگ به نقل از منابع آگاه اعلام کرد به علت اختلاف‌های سیاسی، مشکلات موجود درباره تأمین و عرضه انرژی، اتحادیه اروپا در شرایط کنونی تصمیم ندارد برای نفت روسیه سقف قیمت تعیین کند.

پیش از این «گازپروم»، شرکت بزرگ نفت و گاز روسیه هشدار داده بود اگر اتحادیه اروپا برای قیمت نفت روسیه، سقف تعیین کند، مسکو نیز عرضه نفت و گاز به این کشورها را متوقف خواهد کرد.

«الکسی میلر»، رئیس شرکت گازپروم دراین‌باره گفت: ما براساس قراردادهایی عمل می‌کنیم که دو طرف امضا کرده‌اند. قطعاً تعیین سقف قیمت، نقض مفاد و اصول اساسی این قراردادهاست و به معنای پایان عرضه هم خواهد بود.

اتحادیه اروپا ۷ اکتبر (۱۵ مهر) هشتمین بسته تحریمی را علیه مسکو اعمال کرد و همچنین چارچوبی را برای تعیین سقف قیمت برای محصولات نفتی روسیه اعلام کرد که برای نفت خام از ۵ دسامبر (۱۴ آذر) و از ۵ فوریه (۱۶ بهمن) برای فراورده‌های نفتی پالایش‌شده روسیه اجرایی خواهد شد.

در روزهای اخیر، اعتراضات بسیاری در شهرهای اروپایی در جریان بوده است. تظاهرات به ویژه روز یکشنبه در ایتالیا، آلمان و فرانسه شدت گرفت. رسانه‌ها می‌گویند مردم با تجمع در میادین شهر به افزایش قیمت کالاهای اساسی اعتراض کرده‌اند. وضعیت ایجاد شده در اروپا نتیجه اعمال تحریم‌های گسترده علیه روسیه است.

اقتصاد اروپا که تا حد زیادی بر پایه تجارت است، با اعمال هشت بسته تحریمی و محدود کردن داد و ستد با روسیه دچار مشکل شده است. از سوی دیگر، بروز جنگ و اختلال در عرضه، قیمت سوخت را افزایش داده و به تورم دامن زده است.