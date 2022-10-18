آخرین وضعیت پرونده های ایرتویا و نگین خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی افزود: در خصوص پرونده ایرتویا و نگین خودرو، تاکنون ۲۳۴ خودرو را تحویل مشتریان دادیم و ۱۸۰ خودروی دیگر هم به زودی تحویل مشتریان خواهد شد.

دادستان تهران با اشاره به اینکه پرونده ایرتویا و نگین خودرو به عنوان یکی از پرونده‌های خاص این دادستانی به صورت هفتگی در دستور کار قرار داشته است، اظهار کرد: پرداخت طلب مابقی افرادی که خودرو به آنها تحویل داده نشده و تمایل به اعاده وجوه پرداختی داشته باشند، مطابق شاخص بانک مرکزی انجام می‌شود و حتی در تعطیلات آخر هفته جاری نیز فرایند تکمیل ثبت نام‌ها انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: مزایده ۵۲ دستگاه از خودروهای شرکت‌های ایرتویا و نگین خودرو تا چند روز آینده انجام خواهد شد و مصوب کردیم که این پرونده هر چه سریع‌تر با تلاش جهادی همکاران به نتیجه نهایی برسد.