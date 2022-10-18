به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمد حسن زاده از مشمول نرخ مالیاتی صفر شدن سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران خبر داد و گفت: تلاش‌های مداوم همکاران معاونت مالی سازمان املاک در راستای توجیه نحوه فعالیت سازمان املاک مطابق با قوانین مالیاتی، بخشنامه‌ها و رأی دیوان عدالت اداری و شفافیت مالی این سازمان در گزارشات حسابرسی، مدیران و مسئولین سازمان امور مالیاتی در گزارش رسیدگی به مالیات بر عملکرد سال ۱۳۹۹، سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران را مشمول استفاده از نرخ مالیاتی صفر دانسته که بر همین اساس مبلغی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال از هزینه‌های مالیاتی سال ۹۹ حذف شد.

مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات افزود: همچنین با رأی شورای عالی مالیاتی کشور، مبلغ ۱۵۹ میلیارد ریال نیز از هزینه‌های مالیاتی سال ۱۳۹۷ در حال تعدیل و حذف شدن می‌باشد.

وی ضمن تاکید بر صرفه جویی در هزینه‌های شهرداری تهران از طریق این معافیت سازمان املاک، آمادگی خود را جهت ارائه تجربیات مالیاتی به سایر سازمان‌های شهرداری به منظور استفاده از معافیت فوق را اعلام کرد.