معاونان احتمالی رئیس جمهور عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، هیثم المیاحی عضو حزب دموکرات کردستان عراق گفت: عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق احکام تعیین دو معاون خود را امضا خواهد کرد و احتمالاً این دو نفر، نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون و خمیس الخنجر رئیس ائتلاف حاکمیت باشند.

وی افزود: این احتمال نیز هست که پست معاون امنیتی نخست‌وزیر نیز وجود داشته باشد و نامزد آنچه بسا هادی العامری رئیس ائتلاف الفتح باشد.

از سوی دیگر، محمود خوشناو از سران اتحادیه میهنی کردستان عراق هم اعلام کرد: در کابینه محمد شیاع السودانی ۴ وزارتخانه برای کُردها و ۶ وزارتخانه برای اهل سنت و ۱۲ وزارتخانه برای شیعیان و یک وزارتخانه برای مسیحیان خواهد بود.

وی گفت که شرایط کشور بسیار حساس است و دولت السودانی را باید فرصت نهایی دانست و ناکامی او به معنای ناکامی نظام سیاسی عراق خواهد بود.

این اظهارنظرها در حالی مطرح می‌شود که دفتر محمد شیاع السودانی نخست وزیر مامور تشکیل کابینه گمانه زنی‌های مطرح شده در رسانه‌ها درباره اسامی وزیران کابینه خود را تکذیب کرده بود.