۶۶ درصد صادرات استان زنجان به ترکیه است

به گزارش خبرنگار مهر، زین‌العابدین گنج خانلو ظهر سه شنبه در جلسه توسعه صادرات استان زنجان گفت: طی ۶ ماهه نخست سال جاری صادرات از استان ۳۰۴ میلیون دلار بوده که صادرات استان طی این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۳ درصد افزایش دارد.

وی اظهار داشت: شمش روی ۷۸ درصد ارزش صادرات استان را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل گمرک استان زنجان با بیان اینکه شمش روی پروفیل و فولاد و مفتول مسی کالاهایی هستند که بیشترین صادرات را دارند، گفت: صادرات شمش روی ۴۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش دارد.

گنج خانلو تاکید کرد: ۶۶ درصد صادرات استان زنجان به ترکیه و ۱۱ درصد صادرات به کشور عراق و هفت درصد به کشور عمارات عربی انجام می‌شود.

وی به واردات کالا در استان زنجان اشاره کرد و ابراز داشت: واردات کالا به استان با ارزش ۲۳۷ میلیون دلار و با وزن ۱۰۶ هزار تن بوده و واردات کالا طی این بازه زمانی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل گمرک استان زنجان گفت: واردات ورود موقت استان زنجان در ۶ ماهه اول ۲۸۱ میلیون دلار و ارزش وزنی آن ۲۴۴ هزار تن است.

گنج خانلو تصریح کرد: خمیر چوب، کاغذ، مقوا، توتون، خمیر توتون، بیشترین سهم واردات استان را به خود اختصاص داده است.