«مرتضوی» دنبال قبیله گرایی نیست / وی پله پله رشد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحسن دهنوی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۷ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: صولت مرتضوی فردی است که پله پله رشد کرده و سطوح مختلف مدیریتی را تجربه کرده است و آشنایی کاملی با حوزه‌های گوناگون دارد.

وی تاکید کرد: هیچ گونه شبهه و شائبه اخلاقی و مالی درباره وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح نشده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برخی از افراد بحث قبیله گرایی را مطرح کردند و سوال بنده آن است که آیا در این چند روز ما مشاهده کردیم که فردی از قبیله و یا طیفی خاص همراه با صولت مرتضوی به مجلس بیاید؟ در سوابق مرتضوی قبیله گرایی و کار کردن با طیفی خاص به هیچ وجه وجود ندارد و وی در زمان‌های مختلف از جمله زمانی که شهردار مشهد بود از افرادی با گرایش‌های مختلف استفاده کرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: مدرک تحصیلی مهم است و مرتضوی دکتری حقوق عمومی دارد. ما قرار نیست وزیر علوم انتخاب کنیم چرا که یکی از مخالفان او گفت تعداد مقالات وی کم است.

دهنوی ادامه داد: رئیس جمهور یکی از نزدیک ترین و معتمدترین افراد خود را برای این وزارتخانه به مجلس معرفی کرده و نشان می‌دهد رئیس جمهور و دولت عزم کافی برای رفع مشکلات این وزارتخانه را دارند.

وی گفت: مشکلات این وزارتخانه فرابخشی است و نیازمند آن است که وزارتخانه‌های دیگر هم پای کار بیایند.

دهنوی بیان کرد: مرتضوی تعامل خوبی با نمایندگان مجلس دارد و در این مدت بیش از ۴۲۰ جلسه با نمایندگان برگزار کرده است. وی به سفرهای استانی رفته و با حوزه‌های انتخابیه همه ما نمایندگان آشناست و اشراف کافی دارد. مرتضوی قول داده که تعامل خود با نمایندگان را ادامه دهد که این موضوع برای ما اهمیت زیادی دارد و تعامل دولتمردان با نمایندگان بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: ما همانطور که از مرتضوی حمایت می‌کنیم از وی انتظارات زیادی داریم و باید مشکلات این وزارتخانه از جمله بیکاری جوانان و مشکلات بازنشستگان حل شود و موضوع یارانه‌ها هم ساماندهی شود. خوشبختانه دولت یکی از قوی‌ترین نیروهای خود را برای حل این مشکلات به میدان آورده است.

دهنوی تاکید کرد: تقاضای من از نمایندگان این است که با رأی بالای خود به گزینه پیشنهادی وزارت کار این پیام را به عرصه بین المللی دهند که خانه ملت در همراهی با دولت منسجم‌تر از همیشه است و برای حل مسائل اساسی کشور دولت و مجلس در کنار هم هستند و فتنه انگیزی دشمنان و بیگانگان خللی در هماهنگی دولت و مجلس ایجاد نخواهد کرد.