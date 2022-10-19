حال عمومی کارگران کارخانه اروم تریلر ارومیه خوب است

فرزین صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حادثه نشت گاز آمونیاک تانکر در کارخانه اروم تریلر ارومیه مورد فوتی گزارش نشده است، افزود: این حادثه ۵۱ مسموم داشت که و حال عمومی مسموم شده‌ها خوب بوده و جای نگرانی نیست.

وی ادامه داد: در پی گزارش نشت گاز آمونیاک یک تانکر در کارخانه اروم تریلر، تیم عملیات ویژه شامل ۸ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و خودروی فرماندهی به محل حادثه اعزام شد و ۵۱ نفر از افرادی که دچار مسمومیت شده بودند به بیمارستان‌های امام‌خمینی (ره) و طالقانی منتقل شدند.

مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان‌غربی با اشاره به انتقال تعدادی از کارگران شرکت اروم تریلر به بیمارستان، گفت: این افراد بخاطر نشت گاز آمونیاک دچار مسمومیت شده‌اند.

ظهر امروز چهارشنبه یکی از تانکرهای واحد تولیدی اروم تریلر در ارومیه در تست و بازدید دوره‌ای برای تعویض شیر دچار نشتی شده با اینکه تانکر خالی از آمونیاک بوده ولی به دلیل نشت گاز آمونیاک از تانکر ۵۱ نفر از کارگران این واحد تولیدی مسموم و به مراکز درمانی اعزام شده‌اند.