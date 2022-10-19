احمد امیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: روز گذشته (سه شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱) در پی دریافت گزارشی مبنی بر حضور شکارچیان غیر مجاز در ارتفاعات بخش قارون شهرستان دزپارت محیط‌بانان به این منطقه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه شکارچیان پس از مشاهده محیط‌بانان به سمت آنها شلیک کردند، گفت: در پی این تیراندازی «سید سجاد حسینی» محیط‌بان ایذه‌ای از ناحیه دست راست مجروح شد.

امیری با اشاره به اینکه تعداد ۱۸ ساچمه به دست این محیط‌بان اصابت کرد، عنوان کرد: این محیط‌بان هم اکنون در بیمارستان شهدای ایذه تحت مداوا و حال عمومی او خوب گزارش شده است.