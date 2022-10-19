  1. استانها
  2. خوزستان
۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۶:۰۷

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایذه:

محیط‌بان ایذه‌ای در درگیری با شکارچیان مجروح شد

محیط‌بان ایذه‌ای در درگیری با شکارچیان مجروح شد

ایذه - رئیس اداره حفاظت محیط زیست ایذه از مجروح شدن محیط‌بان ایذه‌ای در درگیری با شکارچیان خبر داد.

احمد امیری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: روز گذشته (سه شنبه ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱) در پی دریافت گزارشی مبنی بر حضور شکارچیان غیر مجاز در ارتفاعات بخش قارون شهرستان دزپارت محیط‌بانان به این منطقه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه شکارچیان پس از مشاهده محیط‌بانان به سمت آنها شلیک کردند، گفت: در پی این تیراندازی «سید سجاد حسینی» محیط‌بان ایذه‌ای از ناحیه دست راست مجروح شد.

امیری با اشاره به اینکه تعداد ۱۸ ساچمه به دست این محیط‌بان اصابت کرد، عنوان کرد: این محیط‌بان هم اکنون در بیمارستان شهدای ایذه تحت مداوا و حال عمومی او خوب گزارش شده است.

کد مطلب 5612760

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها