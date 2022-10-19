صدور دستور ویژه پیگیری حادثه برخورد مأمور پلیس با یک خانم

یک منبع آگاه در فراجا در گفت و گو با خبرنگار انتظامی مهر گفت: در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مربوط به برخورد یکی از مأموران پلیس با یک خانم از سوی مبادی ذی ربط پلیس دستور ویژه پیگیری و رسیدگی به نحوه و چگونگی این موضوع صادر شده است.

این منبع آگاه تأکید کرد: این در حالی است که سامانه ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه انتقاد، شکایت و پیشنهاد مردمی را دارد.

روز گذشته کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن یکی از مأموران پلیس به دلیل نامشخص با یکی از شهروندان برخورد کرده و سیلی به صورت وی می‌زند در حالی که تاریخ دقیق این واقعه مشخص نیست.