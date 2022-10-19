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۲۷ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۱۳

اختصاصی مهر/

صدور دستور ویژه پیگیری حادثه برخورد مأمور پلیس با یک خانم

صدور دستور ویژه پیگیری حادثه برخورد مأمور پلیس با یک خانم

یک منبع آگاه از صدور دستور ویژه پیگیری و رسیدگی به نحوه و چگونگی حادثه برخورد یکی از مأموران پلیس با یک خانم خبر داد.

یک منبع آگاه در فراجا در گفت و گو با خبرنگار انتظامی مهر گفت: در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مربوط به برخورد یکی از مأموران پلیس با یک خانم از سوی مبادی ذی ربط پلیس دستور ویژه پیگیری و رسیدگی به نحوه و چگونگی این موضوع صادر شده است.

این منبع آگاه تأکید کرد: این در حالی است که سامانه ۱۹۷ پلیس آماده دریافت هرگونه انتقاد، شکایت و پیشنهاد مردمی را دارد.

روز گذشته کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که در آن یکی از مأموران پلیس به دلیل نامشخص با یکی از شهروندان برخورد کرده و سیلی به صورت وی می‌زند در حالی که تاریخ دقیق این واقعه مشخص نیست.

کد مطلب 5612890

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    نظرات

    • سجاد IR ۲۰:۰۹ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
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      اینقدر دنبال تضعیف پلیس نباشید. الان وقت پیگیری خبری این موضوعات نیست. چه بلایی سر پلیس آوردیم
    • IR ۲۱:۳۱ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
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      این خانم قشنگ فهمید که بچه های فراجا چقدر با مردم بویژه خانم ها مهربان هستند
    • علی IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۱/۰۷/۲۷
      0 0
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      شوخی میکنید😂😂

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