بازدید دبیر کل کمیته ملی المپیک از اردوی تیم ملی شمشیر بازی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی هانگژو ضمن دیدار با کادر فنی و ملی پوشان حاضر در اردو برای نمایندگان کشورمان در رقابت های جهانی الجزایرآرزوی موفقیت کرد.

امین قربانی سرمربی تیم ملی شمشیر بازی سابر ضمن ارائه گزارشی از برنامه های اردویی ملی پوشان اعزامی به رقابت های جهانی الجزایر اظهار داشت: بر اساس تقویم فدراسیون جهانی تا پایان فروردین ماه سال آینده باید در ۶ رویداد بین المللی شرکت کنیم. این رویدادها از آبان ماه آغاز می‌شود و به صورت ماهیانه و متوالی دنبال خواهد شد. از آنجایی که سال بعد رقابت‌های انتخابی المپیک را داریم حضور در هر یک از این میادین به جهت تأثیری که روی رنکینگ انفرادی و تیمی دارد، از اهمیت زیادی برایمان برخوردار است.

به گفته قربانی مسابقات کلاس A الجزایر اولین رویدادی است که تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر باید در آن شرکت کند و در حال حاضر ملی پوشان خودشان را برای حضور در این مسابقات آماده می کنند و هدف ما حضور قدرتمندانه در این رقابت هاست و بازدید دبیر کل کمیته باعث تقویت روحیه ملی پوشان برای حضور در این رقابت ها می شود چرا که بطور مستقیم می توانند مسائل و مشکلات خود را با دبیر کل کمیته در میان بگذارند.