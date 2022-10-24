رودخانه فرحزاد از شرایط بحرانی خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی صالحی در جلسه کمیته ایمنی که با حضور رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و مدیران شهرداری این منطقه برگزار شد، با تأکید بر اولویت مدیریت منطقه در شناسایی و رفع خطر نقاط ناایمن گفت: شناسایی و برنامه‌ریزی جهت رفع خطر نقاط نا ایمن شهری از اولویت‌های مدیریت منطقه است.

شهردار منطقه ۲ اولویت‌های منطقه را در چند بخش تشریح کرد و افزود: دره فرحزاد یکی از نقاط نا ایمن و آسیب خیز شهر تهران شناخته شده بود که با پیگیری قرارگاه اجتماعی شهرداری تهران امروز رود دره از این حالت بحران خارج شد و به نقطه مطلوبی رسیده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین طول شبکه بزرگراهی در منطقه دو واقع شده است گفت: وجود ۹۶ کیلومتر شبکه بزرگراهی علیرغم افزایش دسترسی پذیری، مشکلاتی از جمله حوادث ترافیکی را در منطقه شاهد هستیم. اگرچه بخش عمده‌ای از حوادث ناشی از بی احتیاطی رانندگان است اما مدیریت شهری منطقه تلاش دارد تا اقداماتی را برای کاهش حوادث اجرا کند.

صالحی با بیان اینکه پایش نقاط و ساختمان‌های پرخطر با جدیت انجام می‌شود، گفت: امید است بتوانیم با حمایت شورای شهر تهران و مشارکت سایر دستگاه‌ها در مسیر رسیدن به شهر ایمن گام برداریم.

مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه این نشست با تاکید بر جدیت در پیگیری و رفع خطر ساختمان‌های نا ایمن گفت: کمیته ایمنی و مدیریت بحران شهر تهران از اقدامات پیشگیرانه در خصوص ساختمان‌های ناایمن حمایت می‌کند.

وی در ادامه با تاکید بر رویکرد پیشگیرانه در مدیریت بحران گفت: آموزش یکی از مهم‌ترین راهکارها در رویکرد پیشگیرانه است و باید نسبت به موضوع آموزش به شهروندان اهتمام جدی داشت.